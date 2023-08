Zona centrală a municipiului Suceava cuprinsă intre Strada Mitropoliei si biserica Sfântul Dumitru va fi reamenajată din punct de vedere arhitectural- urbanistic printr-un concurs de Soluții organizat de Ordinul Arhitecților din România, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Am participat la zilele Culturii Urbane Sucevene, de la Uzina de apă, organizat de Ordinul Arhitecților ,filiala Nord -Est ,unde am discutat cu arhitecții si specialiștii in urbanism despre Reamenajarea din punct de vedere urbanistic a Zonei centrale a orașului ,cuprinsa intre strada Mitropoliei si Biserica Sfântul Dumitru, și am convenit ca municipalitatea suceveană să organizeze un Concurs de Soluții prin Ordinul Arhitecților din Romania, să găsim soluția arhitecturală cea mai profesionistă pentru regenerarea urbană a piațetei centrale, demnă de un oraș care face parte din primele 100 de orașe europene”, a spus Lungu. El a menționat că în următoarele 6 luni de zile va fi stabilită tema de proiectare, comisia de jurizare și alte detalii necesare desfășurării concursului de proiecte. Primarul a precizat că această lucrare va fi efectuată cu fonduri locale. ”Sunt discuții și pot să fiu de acord cu ele că orașul este cenuși. Nu eu am făcut proiectul, toți arhitecții l-au făcut dar este și o anumită nostalgie. Și în alte două orașe Oradea și Cluj oamenii sunt nemulțumiți că sunt cenușii. Oradea care a luat premii internaționale pentru turism, pentru amenajare urbanistică cetățenii sunt nemulțumiți că este cenușiu. Probabil că arhitectura modernă duce spre cenușiu. Nu ne grăbește nimeni de la spate și vrem să facem un centru frumos. Lucrăm cu spuma arhitecților din România cu posibilitatea de a lucra cu arhitecți de afară”, a mai spus Ion Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating