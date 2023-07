Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că municipalitatea face încă un pas important pentru realizarea parcului fotovoltaic. ”După ce s-au aprobat indicatorii tehnico-economici în ședința de Consiliu Local de luna trecută astăzi am întocmit fișa de proiect și așteptăm să depunem proiectul la Ministerul Energiei așa cum deja am vorbit cu ministrul Burduja cu care stau permanent în contact. Vedem când se deschide apelul să putem depune proiectul”, a subliniat Lungu. El a arătat că proiectul are o valoare de 20 de milioane de euro iar puterea instalată a parcului fotovoltaic este de 19.928 MW. Durata de realizare a investiției este de 24 de luni iar durata de viață a parcului de minim 25 de ani. ”Ținta noastră este să asigurăm energie pentru iluminatul public, pentru toate clădăriile municipalității, sedii de primării, școli și dacă e posibil și pentru transportul electric. Vrem ca municipalitatea să aibă o independență energetică”, a declarat Ion Lungu.