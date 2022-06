Primarul Sucevei, Ion Lungu, va participa, mâine, la Centrul de Afaceri Bluepoint din Bruxelles, la evenimentul de lansare a Misiunii pentru „100 de orașe inteligente și neutre climatic până în anul 2030″. Voi participa la acest eveniment și sunt nerăbdător să aflăm foaia de parcurs în perioada următoare. Angajamentele ce vor fi asumate în contractul privind orașele climatice vor permite să colaborăm cu Uniunea Europeană cu autoritățile naționale și regionale și cel mai important vom colabora cu cetățenii pentru îndeplinirea acestor obiective prin crearea unei platforme de misiune. Acest proiect va implica deopotrivă cetățenii, universitățile, organizațiile de cercetare și sectorul privat”, a spus Ion Lungu. El a amintit că prin acest proiect Suceava alături de orașe importante din Europa, Paris, Roma, Madrid, Barcelona, Bruxelles, München, Lyon, Milan, Porto, Atena, Amsterdam și orașele românești Cluj Napoca și București-Sector 2, se angajează să ia măsuri concrete și ambițioase pentru a reduce impactul orașului asupra climei și de a crește calitatea vieții cetățenilor.

„Contractul climatic va include un plan global pentru neutralitatea climatică în toate sectoarele: energie, transport, clădiri, gestionare deșeuri etc., iar fiecare sector va avea planul de investiții aferent. Suceava verde nu este doar un concept, ci o direcție clară pe care municipalitatea suceveană s-a încadrat, cu obiectivul de a crește calitatea vieții în oraș prin modernizarea, extinderea și amenajarea de noi spații verzi. Transportul public ecologic, infrastructura pentru pietoni, crearea de culoare de mobilitate alternativă reprezintă priorități ale municipalității”, a spus primarul Sucevei.

El a arătat că în fiecare cartier al orașului vor fi prevăzute investiții pentru îmbunătățirea spațiilor publice, salubritate și colectare selectivă a deșeurilor, coridoare verzi și alte îmbunătățiri.

„Obiectivele misiunii sunt de a atinge 100 de orașe europene inteligente și neutre din punct de vedere climatic până in 2030 și de a se asigura că aceste orașe acționează ca centre de experimentare și inovare pentru a permite tuturor orașelor europene să urmeze exemplul lor până în anul 2050. Orașul nostru are posibilitatea să acceseze mari fonduri europene în următorii 7 ani iar ținta finală a acestui proiect este de a crește calitatea vieții sucevenilor”, a încheiat Ion Lungu.