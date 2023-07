Conducerea Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava susține că acuzațiile cardiologilor intervenționiști Laurian Blaga și Paul Turcoman sunt nefondate. Precizarea a fost făcută după ce în cursul zilei de marți, doctorii Laurian Blaga și Paul Turcoman au precizat că șicanările din partea conducerii spitalului continuă. Ei au anunțat că de marți, 25 iulie, le este monitorizată activitatea timp de două saptamâni.

În cursul zilei de astăzi, conducerea Spitalului Județean Suceava a transmis un comunicat de presă pe care vi-l prezentăm în totalitate?

„Conducerea unității sanitare își exprimă îngrijorarea cu privire la modul agresiv și denaturat al materialelor de presă difuzate în cursul zilei de ieri, neverificate în prealabil, cu referire la situația din cadrul compartimentului de cardiologie intervențională, în condițiile în care dl. dr. Turcoman Paul a apreciat demersul, colaborează cu personalul spitalului pentru a duce la îndeplinire obiectivele stabilite, apreciind că, sunt în interesul compartimentului măsurile dispuse.

Atragem atenția presei locale că Spitalul Județean Suceava, furnizează servicii de interes public, iar diseminarea de informații denaturate cu caracter instigator este de natură a dezinforma opinia publică, și duce la scăderea gradul de încredere a pacienților vulnerabili în unitatea sanitară publică.

Materialele publicate în presa locală din cursul zilei de ieri, nu au avut și punctul de vedere al spitalului, opiniile diseminate reprezentând doar punctul de vedere personal al celui care a redactat articolele, ceea ce nu denotă imparțialitatea presei, ci doar un subiectivism al acesteia.

Apreciem că deciziile manageriale sub aspectul oportunității sunt apanajul echipei de conducere, iar prezentarea denaturată a acestor decizii este tendențioasă și prejudiciabilă spitalului.

Totodată, vă informăm că situații similare, de monitorizare a activității cadrelor medicale, urmează a se desfășura și în alte secții având ca obiectiv dimensionarea statului de funcții și determinarea gradului de încărcare a personalului, raportat la nevoile curente.

Opinia publică locală, trebuie informată cu precădere și în timp real cu privire la desfășurarea în spațiul public local, a unor evenimente de interes civic utile populației fără a se limita la opiniile personale, neverificate ale unor angajați din cadrul instituțiilor publice locale”.