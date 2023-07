Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a declarat că Suceava este un județ de top în accesarea de fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Anunțul a fost făcut după ce în cursul zilei de miercuri, Niculai Barbă a semnat un contract de 4,66 milioane de lei pentru digitalizarea cu fonduri europene a mai multor unități școlare din județ. Barbă a spus că județul Suceava are deja în implementare trei proiecte în valoare de peste 170 milioane lei, respectiv „Renovarea energetică pentru sediu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Suceava”, ”Renovarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național). „Mai mult, CJ Suceava are în precontractare 3 proiecte în valoare de 53,3 milioane lei, respectiv Dotarea şi renovarea Cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Întărirea capacităţii instituţionale pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale tot la Spitalul Județean și Microbuze electrice pentru elevii din județul Suceava”, a precizat șeful administrației județene. El a mai precizat că CJ Suceava mai are în evaluare trei proiecte în valoare de 41 milioane lei. Este vorba despre proiectele Micii luptători – șansă la viață, Biblioteca – hub digital pentru educație și Construire clădire pentru Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc).