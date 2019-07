La șoseaua de centură a Sucevei, stadiul fizic al lucrărilor rămase de executat este de 40%, fiindcă s-au înregistrat întârzieri față de graficul inițial. Asta, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Declarația a fost făcută de inginerul Vasile Strîmbeanu, într-o conferință de presă, organizată astăzi la Palatul Administrativ, de prefectul Mirela Adomnicăi. Inginerul Strîmbeanu este manager de proiect din partea firmei „Autotehnorom” Șcheia, liderul asocierii care execută investiția. „La acest obiectiv s-au realizat lucrări la parcarea de la intrare dinspre Fălticeni. Aici s-au finalizat lucrările la terasamente, iar dintre lucrările la structura rutieră s-au finalizat stratul de balast stabilizat și stratul de mixtură asfaltică. De asemenea, este în construcție breteaua de ieșire din parcare. Apoi, la nodul rutier numărul unu, în suprafață de 4.000 de mp au fost finalizate lucrările de terasamente. Apreciem că azi vor finalizate lucrările pe toți cei 4000 de mp ai nodului rutier, cu cele trei bretele: breteaua de ieșire spre București, cea de intrare dinspre Suceava și breteaua de intrare pe variantă dinspre Fălticeni. Am dori, dacă vremea ține cu noi, ca până la acest sfârșit de săptămână pe acest nod rutier să așternem, pe întreaga suprafață, stratul de bază de mixtură asfaltică. În același timp au fost finalizate și lucrările de consolidări la zidul de sprijin de la primul kilometri și practic mâine se toarnă ultimul tronson al elevației de la zidul de sprijin de 250 de metri. Nu în ultimul rând, și lucrările de foraje pe care le executăm la rampele podurilor sunt terminate în procent de 60%”, a declarat Vasile Strîmbeanu.

El a mai spus că se vor lua măsuri de accelerare a lucrărilor, iar ținta o reprezintă respectarea termenului asumat pentru terminarea proiectului, respectiv data de 17 septembrie 2019. Lucrările la centura ocolitoare a Sucevei în lungime totală de 12,4 kilometri au debutat în 2008. Pînă acum a fost dat în folosință doar un singur tronson din cele trei. Este vorba de tronsonul de la Șcheia la Pătrăuți în lungime de 5,2 kilometri.