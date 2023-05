Consul Onorific al Coreei de Sud, omul de afaceri rădăuțean Dumitru Mihalescul, a fost prezent în perioada 18 – 21 mai la lucrările Reuniunii membrilor Uniunii Consulilor Onorifici din România – U.C.O.R., aflată la a VI-a ediție ce s-a desfășurat la Arad. El a declarat că pe parcursul desfășurării acestui eveniment, de o importanță deosebită pentru atât pentru Arad cât și pentru țara noastră, a avut ocazia de a participa la o serie de întrevederi cu factorii de decizie de la nivelul autorităților locale și județene din Arad.

”Reuniunea membrilor Uniunii Consulilor Onorifici din România a debutat cu efectuarea vizitei la Palatul Administrativ din Arad unde am discutat despre reperele istorice și economice semnificative ale municipiului Arad. Am rămas plăcut impresionat de preocuparea autorităților municipale în dezvoltarea continuă și modernă a municipiului reședință de județ. Următoarea întâlnire din agenda reuniunii U.C.O.R. a avut loc la Instituția Prefectului Arad unde ne-a fost prezentată pe scurt activitatea acestei instituții cu predilecție spre zonele de dezvoltare pe piața muncii și țin să menționez în acest context infuzia de forță de muncă din străinătate. Ultima întrevedere cu autoritățile locale a avut loc la Consiliul Județean Arad cu liderii județeni, care au fost și gazdele întâlnirii cu delegația U.C.O.R., unde am discutat despre proiectele de dezvoltare ale județului, aflate în derulare sau finalizate, ce vizează domenii precum sănătate, infrastructură, turism și energie regenerabilă, astfel încât să conducă la bunăstarea locuitorilor județului Arad. În calitate de Consul Onorific al Coreei de Sud la Suceava am susținut întotdeauna dialogul cu autoritățile române din România, în marja mandatului primit și mai ales prin expertiza țării pe care o reprezint, în vederea valorificării oportunităților de dezvoltare pe diferite paliere de activitate precum: cultural, social, educațional și economic. Vizita la Fabrica de Vagoane Astra Arad a fost una foarte importantă din punct de vedere economic deoarece este o companie, după cu bine știți, producătoare de vagoane de cale ferată și tramvai pentru călători cu un proces tehnologic modernizat și mecanizat iar ceea ce m-a bucurat cel mai mult a fost faptul că are capital 100% românesc. Dintre obiectivele turistice vizitate în cadrul acestei frumoase și benefice reuniuni a fost Mănăstirea ”Sfânta Maria din Radna”, aflată în orașul Lipova, județul Arad”, a relatat Dumitru Mihalescul.