Consulul Republicii Coreea în România, omul de afaceri sucevean Dumitru Mihalescul, a avut miercuri o întrevedere specială cu prim- ministrul Republicii Coreea, E.S. Dr. Han Duck-soo, în legătură cu realizarea unor investiții sud-coreene în regiunea de nord-est a țării și în mod deosebit în județul Suceava. ”Am avut o întrevedere extrem de fructuoasă cu E.S. Dr. Han Duck-soo unde am discutat despre oportunități de afaceri în județele Moldovei și în mod deosebit în Bucovina. Am trecut în revistă punctele care fac ca județul Suceava să fie atractiv în relația cu investitorii precum existența aeroportului internațional și în curând autostrada care este o certitudine grație implicării președintelui Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur. A fost o discuție aplicată și plină de optimism pentru viitorul acestei regiuni din perspectiva investitorilor sud-coreeni”, a declarat Mihalescul.

E.S. Dr. Han Duck-soo, prim-ministrul Republicii Coreea, a efectuat o vizită oficială în România la invitația prim-ministrului României, E.S. dl. Nicolae-Ionel Ciucă, în perioada 9-10 mai, în contextul aniversării a 15 ani de la semnarea Parteneriatului Strategic dintre Republica Coreea și România. Miercuri, 10 mai, cei doi prim-miniștri au avut o întrevedere în cadrul căreia a fost evaluat stadiul relației bilaterale, în contextul acestui an aniversar, identificând împreună domenii, îndeosebi în plan politic și economic, pentru intensificarea cooperării. Prim-ministrul Han Duck-soo a reiterat continuarea eforturilor comune pentru dezvoltarea cooperării în domeniul apărării, inclusiv al industriei de apărare. În cadrul discuțiilor, a fost subliniată viziunea comună a celor două țări, care împărtășesc valori și principii comune, asupra provocărilor din plan regional și global și continuarea coordonării strânse în plan multilateral.

Cei doi prim-miniștri au reconfirmat cooperarea în procesul de denuclearizare și menținere a păcii în Peninsula Coreeană și implicarea activă, ca parte a solidarității comunității internaționale, în sprijinirea Ucrainei. Cu ocazia acestei vizite, a avut loc și ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. și Autoritatea Portuară Busan. În cadrul discuțiilor cu E.S. dl. Klaus Werner Iohannis, președintele României, prim-ministrul Republicii Coreea a menționat că Republica Coreea este deschisă pentru continuarea și întărirea cooperării active în domeniile energiei nucleare, infrastructurii portuare și apărare, inclusiv al industriei de apărare. De asemenea, discuțiile au evidențiat și continuarea coordonării strânse în plan multilateral, inclusiv în cadrul organismelor multilaterale, dat fiind că cele două țări împărtășesc valori și principii comune. Cu această ocazie, Președintele României a susținut valorificarea potențialului cooperării României cu Republica Coreea, la aniversarea a 15 ani de la semnarea Parteneriatului Strategic.

Prim-ministrul Republicii Coreea a participat și la o serie de întâlniri cu președintele interimar al Senatului României, Alina-Ștefania Gorghiu, respectiv, cu președintele Camerei Deputaților, dl. Ion-Marcel Ciolacu, în cadrul cărora a avut loc un schimb de opinii cu privire la relația bilaterală, consolidarea dialogului parlamentar și al contactelor politice, precum și dinamizarea cooperării pe plan economic. Prim-ministrul Han Duck-soo a avut și un mic dejun de lucru cu reprezentanții comunității de coreeni din România.