Consulul onorific al Coreei de Sud în România, omul de afaceri sucevean Dumitru Mihalescul, a participat în perioada 30 octombrie-4 noiembrie la un workshop organizat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Coreea la Seoul și Busan unde au fost prezenți consuli onorifici ai Coreei de Sud din 13 țări din diferite zone ale lumii precum Asia de Sud-Est, America de Nord, America Latină, Europa și Africa. ”Întregul program a fost organizat la cele mai înalte standarde și cu o atenție la detaliu specifică sistemului coreean”, a precizat Mihalescul. El a subliniat că această acțiune a avut ca obiectiv înțelegerea culturii și valorilor coreene. ”De asemenea, s-a accentuat importanța realizării unui plan strategic pe termen mediu și lung, atât din punct de vedere economic, cât și cultural sau politic”, a spus Dumitru Mihalescul. El a arătat că a avut parte de întâlniri, atât informative, cât și consultative cu personalități din zona universitară care au pregătit un seminar despre „Hallyu”- „valul coreean”. ”Acesta se referă la fenomenul global de creștere a popularității culturii sud-coreene în întreaga lume. Acest fenomen continuă să crească și să influențeze industria de divertisment și cultura populară la nivel mondial.

Am avut întâlniri cu managementul Fundației Coreene – o organizație guvernamentală care promovează înțelegerea internațională și cooperarea culturală, academică și diplomatică între Republica Coreea și alte țări. Organizația sprijină și facilitează schimburile culturale, expoziții, proiecte educaționale și alte inițiative pentru a consolida relațiile internaționale ale Coreei de Sud. Obiectivul principal al Korea Foundation este de a crește influența culturală și de a consolida imaginea Coreei de Sud în lume, contribuind astfel la politica de „soft power” a țării. Totodată, am participat la un workshop împreună cu toți consulii invitați cu scopul de a împărtăși idei, experiențe și perspective cu privire la rolul pe care îl joacă fiecare dintre noi din poziția de consul onorific al Coreei de Sud. Am aflat povestea unor consuli care sunt în această funcție de două zeci de ani și care continuă cu dăruire să se implice în consolidarea relațiilor bilaterale dintre țări”, a explicat Mihalescul.

”Coreea de Sud se situează în top 10 cele mai mari economii ale lumii din punct de vedere al PIB-ului”

Un punct important al întâlnirii, a spus consulul Republicii Coreea în România, a fost vizita la Busan unde obiectivul principal a fost să vedem cel mai mare oraș-port al Coreei de Sud care este situat în partea de sud-est a țării. ”Busan este unul dintre cele mai mari și mai aglomerate porturi din lume și joacă un rol crucial în comerțul internațional și economia țării. Orașul-port a dezvoltat o strategie de expansiune care se concentrează pe dezvoltarea infrastructurii, inovație, turism și creșterea atractivității pentru investitori străini. Busan se străduiește să devină un hub global pentru industria tehnologiei informației și comunicațiilor și dorește să găzduiască Expoziția Universală “Expo 2030”, iar în acest context este un candidat cu șanse mari de reușită. Dacă Busan ar fi selectat ca gazdă pentru Expo 2030, acest lucru ar aduce oportunități economice semnificative, dezvoltare urbană și promovarea orașului la nivel internațional. Tot în Busan am vizitat Cimitirul Memorial al Națiunilor Unite care este locul de odihnă veșnică pentru militarii din forțele Națiunilor Unite care au căzut la datorie în timpul Războiului din Coreea (1950-1953). Acest cimitir memorial este un loc solemn de comemorare și recunoștință pentru cei care și-au dat viața în timpul conflictului. Aici sunt morminte și monumente pentru militari din mai multe țări, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Australia și multe altele. Este un loc important de vizitat pentru cei care doresc să înțeleagă istoria și impactul războiului în Coreea de Sud și în lume. De asemenea, a participat la un prânz lucrativ cu Uniunea consulilor onorifici din Coreea de Sud unde am avut plăcerea să cunosc pe omologul meu, consulul onorific al României în Coreea de Sud la Busan. În acest context am discutat despre o vizită în România în 2024 împreună cu o delegație de investitori care doresc să facă investiții în domenii cum ar fi: logistică, industria portuară, industria construcțiilor de mașini etc. Am fost prezent și la un seminar susținut de către directorul de strategie al Ministerului Afacerilor Externe Coreean care a prezentat foarte clar poziția țării sale în contextul evenimentelor la nivel mondial”, a relatat Dumitru Mihalescul.

”Pentru mine a fost o onoare să particip la acest workshop”

Coreea de Sud se situează în top 10 cele mai mari economii ale lumii din punct de vedere al PIB-ului, iar acest lucru îi conferă un rol important în contextul evenimentelor geopolitice, având puterea de a influența și milita pentru anumite aspecte privind ordinea mondială. Este important de menționat că economia Coreei de Sud a trecut prin numeroase transformări și reforme de-a lungul anilor pentru a ajunge la poziția sa actuală de lider economic global. Este un exemplu de succes al unei țări care a reușit să-și dezvolte rapid economia și să devină un actor important pe scena economică internațională.

”Pentru mine a fost o onoare să particip la acest workshop, am întâlnit oameni deosebiți, am făcut cunoștință cu identitatea coreeana și am înțeles care sunt punctele forte ale statului Coreean și secretul succesului lor: muncă, comunicare și strategie”, a încheiat Dumitru Mihalescul.