Coroana reconstituită a domnitorului Ștefan cel Mare va fi expusă în muzeul Mănăstirii Putna. Coroana va ajunge la Mănăstirea Putna în cursul zilei de marți, cu primul tren care va pleca din Suceava către Putna, la reluarea circulației feroviare pe acest traseu. „Sfântul Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457–1504), a fost un suveran model pentru conducătorii români de-a lungul veacurilor. Prin viața, faptele și moștenirea sa, Sfântul Ștefan cel Mare este un precursor al Marii Uniri din 1918.

În Anul Centenar 2018, proclamat Anul Omagial al unității de credință și neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri, Consiliul de Patrimoniu al Mănăstirii Putna a hotărât reconstituirea coroanei Sfântului Voievod Ștefan cel Mare după modelul istoric”, se arată într-un comunicat al Mănăstirii Putna. Forma, proporțiile și materialele folosite la reconstituirea Coroanei au fost alese conform reprezentărilor originale în care Sfântul Voievod Ștefan cel Mare apare încoronat, Tetraevanghelul din 1473 și tabloul votiv de la Voroneț (1488), cu consilierea unor reputați istorici și specialiști în heraldica și arta medievală românești.

După ce va fi binecuvântată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, luni, 13 august, la București, Coroana va fi expusă permanent în muzeul Mănăstirii Putna, alături de spada (replică), crucea (1503), cădelnița (1470), ripida (1497) și alte obiecte dăruite mănăstirii de Sfântul Ștefan cel Mare. În momente deosebite din an, coroana va fi așezată pe mormântul Voievodului: 2 iulie (ziua adormirii Sfântului Ștefan cel Mare) și 1 decembrie (Ziua Națională a României).