Această zi marchează nașterea unuia dintre cei mai mari patricieni și bancheri ai Florenței, Cosimo de Medici, a cărui familie își revendica descendența dintr-un viteaz cavaler, pe nume Averado, care slujise sub împăratul Carol cel Mare, în secolul al IX-lea. Susțineau că blazonul lor dovedește acest lucru.

Potrivit tradiției familiei Medici, într-o zi, Averado călărea la nord de Florența, când a întâlnit un uriaș crud care teroriza țăranii din partea locului. Luând arma în mână în apărarea victimelor, Averado l-a ucis pe uriaș și, în timpul luptei, s-a ales cu trei urme de lovituri, făcute de buzduganul uriașului.

Aflând de curajul acestuia, Carol cel Mare i-a permis să-și adauge pe blazon un câmp de aur cu trei bile roșii, simbolizând urmele de buzdugan. Din acel moment, familia Medici a folosit acel blazon. Istoricii au o explicație mai prozaică, potrivit căreia cele trei bile reprezintă trei monede bizantine, simboluri ale schimbului de bani.

Dovezile istorice sugerează că originile familiei Medici sunt cu mult mai umile. Inițial, a fost o familie de țărani din Cafaggiolo, Toscana, la 25 de kilometri nord de Florența. În secolul al XII-lea, s-au mutat la Florența și în câteva sute de ani, au devenit una dintre cele mai mari familii de bancheri din oraș.

Cosimo de Medici s-a născut în Careggi, chiar la periferia Florenței, fiu al lui Giovanni di Bicci de Medici. Giovanni provenea dintr-o familie mai puțin înstărită, câștigase mult mai multă avere și se căsătorise bine. Sprijinitor al artelor în orașul său, fusese unul dintre sponsorii magnificei porți a Baptisteriului lui Ghiberti, deși aceasta a fost finalizată abia după moartea lui.

Cosimo avea patruzeci de ani și era bogat la moartea tatălui său. Însă calea spre adevărata dominație asupra Florenței a fost uneori dificilă. Familia care conducea orașul, Albizzi, se temea de el și, în egală măsură, îi invidia averea, astfel că a pus să fie arestat sub acuzația gravă că „încercase să se ridice mai sus decât alții”.

Cosimo și-a cumpărat mai întâi viața și apoi libertatea cu averea Medici și a plecat în exil timp de un an, revenind pentru a deveni conducătorul orașului, izgonind pentru totdeauna familia Albizzi din Florența. Era atât de puternic, încât papa Pius al II-lea îl descria ca fiind „rege prin toate, mai puțin prin titlu”.

În afara faptului că era cel mai bogat și mai influent bancher al Europei, Cosimo era și un învățat, unul dintre primii umaniști și printre cei mai eminenți patroni ai artelor din istorie, sprijinindu-i pe mulți dintre marii artiști ai vremii, inclusiv pe Fra Angelico, Donatello, Ghiberti, Filippo Lippi și Gozzoli. L-a încurajat pe Brunelleschi să termine marele dom al catedralei din Florența și a comandat construirea Capelei Medici la Santa Croce și a mănăstirii San Marco. A construit Palazzo Medici și a instaurat dinastia Medici, care avea să dureze 200 de ani.

Cosimo avea o fire sceptică și un simț al umorului dezvoltat. Pe măsură ce îmbătrânea, devenea tot mai conștient de apropierea morții. Odată, când soția sa l-a întrebat de ce stătea atât de mult timp cu ochii închiși, el i-a răspuns simplu: „Ca să-i obișnuiesc cu întunericul”.

Presimțirea sa a fost corectă. Chinuit de febră, slăbit, suferind de afecțiunea moștenită în familia lui, guta, a murit la 1 august 1464, la vârsta de 75 de ani.

Triști, dar recunoscători, cetățenii Florenței l-au numit, după moarte, Pater Patriae (părintele patriei).

Sursa foto: wikipedia.org

Tot la 27 septembrie:

1826: Este dată în funcțiune prima linie de cale ferată pentru călători din lume, între Stockton și Darlington.

1917: Moare pictorul francez Edgar Degas.

1944: Moare sculptorul francez Aristide Maillol.

Geo Alupoae, critic de teatru.