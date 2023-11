Maraton de protest: 14 Ore, 110 km, 168 de bucle în jurul Guvernului României pentru drepturile antreprenorilor

Miercuri, 8 noiembrie, de la ora 7:00 dimineața, antreprenorul Cosmin Răileanu ia startul unei alergări de 14 ore în jurul clădirii Guvernului României, în semn de protest față de noile prevederi ale legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Acesta își dorește să atragă atenția la impactul legislativ asupra mediului de afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, ce le împiedică dezvoltarea economică.

Cosmin Răileanu va întreprinde singur o alergare de anduranță în jurul clădirii Guvernului României. Acest maraton de protest, ce se va desfășura pe parcursul a 14 ore și 110 km, în 168 de bucle a câte 650 de metri, simbolizează numărul mediu de ore pe care un antreprenor le dedică zilnic afacerii sale. Prin această acțiune, Cosmin dorește să evidențieze efortul și dedicarea constantă necesare pentru a menține o întreprindere mică sau mijlocie în contextul economic actual al României.

„Văd nedreptate în jurul meu. Simt pulsul antreprenorilor, al societății, al oamenilor în general și nu pot să stau nepăsător,” afirmă Răileanu. „Cred cu tărie că impactul noilor măsuri legislative îngrădește ireversibil spiritul antreprenorial. Este momentul să ne transformăm cu toții și cred că se poate, dacă avem principii sănătoase, nu doar în mediul antreprenorial, dar și în cel politic și guvernamental.”

Simbolizând lupta solidară a antreprenorilor în construirea și menținerea afacerilor lor, Cosmin Răileanu își propune să stimuleze o schimbare pozitivă în politica guvernamentală.

În spiritul dialogului deschis, Cosmin îi invită pe membrii guvernului să se alăture alergării sale, pentru a experimenta direct și a înțelege mai bine provocările zilnice cu care se confruntă antreprenorii români.

Cosmin Răileanu este fondatorul comunității Tribul Antreprenorilor, cu peste 1100 de membri și tată a doi copii și este cunoscut pentru implicarea sa în diverse acțiuni menite să susțină construcția unei societăți mai bune și a unui viitor pentru copiii noștri. Și-a depășit barierele atât în plan personal prin alergare, cât și în business, ridicând de la zero la 15 milioane de euro o companie în domeniul materialelor de construcție. Fondator al propriei companii, antreprenor și părinte, speaker la TEDx Băneasa, nominalizat la EY Entrepreneur Of The Year 2023, a participat la emisiunea „Imperiul Leilor” în 2020 și 2022, unde a stârnit numeroase polemici. Perseverența este un stil de viață pentru Cosmin Răileanu și se reflectă în abordarea sa în afaceri, unde reziliența și angajamentul sunt esențiale pentru succesul pe termen lung. Anul trecut, din dorința de a atrage atenția autorităților asupra pericolului pe care îl reprezintă șoseaua E85, supranumită și Drumul Morții, Cosmin a alergat peste 20 de ore pe distanța Bacău – Râmnicu Sărat.