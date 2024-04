Candidatul PSD pentru Primăria Suceava, Vasile Rîmbu, a prezent lista de candidați pentru Consiliul Local Suceava. Lista este deschisă de Vasile Rîmbu, acesta fiind urmat de Vasile Rîmbu, Paul Turcoman, Andrei-Lucian Bacoș, Mihaela-Adelina Paiu, Beniamin-Cristinel Atodiresei, Ioan-Dan Cușnir, Răzvan-Codrin Bandac, Maria-Roxana Ciornei, Andrei-Leonte Gheață și Radu Bores.

„Am o echipă puternică și vă veți întreba ce garanții depun ei. Garanția echipei mele este parcursul profesional de excepție și determinarea în a remodela orașul. Sunt oameni cinstiți, corecți, ambițioși și hotărâți. În componența echipei sunt economiști, medici, medici veterinari, juriști, profesori, asistenți medicali, antreprenori și alții. Nu vom dezamăgi și nu vom veni după un alt vot de încredere fără a livra ceea ce am promis pentru că nu vom proceda ca precedenții. Neținându-se de promisiuni și proiecte și neonorarea unor promisiuni, înseamnă în cele din urmă minciună”, a declarat Vasile Rîmbu astăzi, după depunerea candidaturilor pentru Primăria Suceava și Consiliul Local Suceava.

Lista completă de candiați ai PSD pentru Primăria Suceava.

Vasile Rîmbu Paul Turcoman Andrei-Lucian Bacoș Mihaela-Adelina Paiu Beniamin-Cristinel Atodiresei Ioan-Dan Cușnir Răzvan-Codrin Bandac Maria-Roxana Ciornei Andrei-Leonte Gheață Radu Bores Dorin Achței Florin-Costică Olaru Gabriela Cazac Dan Popescu Andrei-George Păduraru Anca-Maria Tronciu Alexandru Muraru Samoil-Ionuț Brădățan Liviu Condurache Vasile Cîmpan Ioan-Gabriel Buciac Cosmin-Mihai Floare Gabriela Druță Marian-Grigore Voinescu Florin Balaban Nadia Negru Andrei Haureș Bogdan-Marius Parascan Andrei-Nicolae Țanța