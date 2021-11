Preotul dintr-o comună suceveană a fost reclamat la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, de mai multe nereguli printre care că face ”afaceri” cu locuri de veci, că practică taxe prohibitive la nunți, botezuri și înmormântări și că încasează bani de la enoriași fără să dea socoteală. Iată sesizarea făcută de un enoriaș supărat către IPS Calinic:

„Înaltpreasfințite Părinte Calinic, mă numesc … și sunt enoriaș al Parohiei …, unde este preot …. De profesie sunt … la …

După zicala scripturistică «ajunge zilei răutatea ei», vă aduc la cunoștință următoarele:

Zilele acestea tocmai am aflat … săvârșită de preotul …. Timp de mai mulți ani a fost angajată ca și îngrijitor la Parohia … doamna …; în evidențele registrelor primăriei noastre nu există o asemenea persoană. Mai mult decât atât, credincioșii și credincioasele din parohie nu au avut la cunoștință de o asemenea persoană.

În primăvară, din informațiile pe care le am, Înaltpreasfinția Voastră ați oprit această …, însă după părerea mea doar pe jumătate. Dacă un cetățean îți sparge geamul cu o piatră, nu-i spui respectivului doar să nu mai facă, ci îl pui să-ți plătească geamul… Ceea ce a săvârșit preotul … se numește «dosar penal»!

În altă ordine de idei, Înaltpreasfinția Voastră ne-ați transmis că taxele (la botez, cununii si înmormântări) sunt benevole, nu ca taxele prohibitive practicate de acest preot.

Tot din informațiile pe care le am, Înaltpreasfinția Voastră ați recomandat ca preoții să distribuie calendare în funcție de numărul de familii din parohia fiecăruia; acesta a achiziționat doar … de calendare. Ați recomandat de asemenea ca fiecare familie să primească câte o carte (Noul Testament). Câte cărți a distribuit pr. …, ținând cont că parohia lui are peste … de familii?

Contribuția anuală a credincioșilor o strânge tot doar de la … de familii?

De 25 de ani colectează lună de lună bani de la enoriași, bătând el personal în poarta fiecăruia …, fără ca pe sumele colectate să dea socoteală sau cel puțin să vedem ceva investiții la biserică.

Vă aducem la cunoștiință că Bator și Fefeleaga, adică credincioșii și credincioasele din parohia noastră, vor să ….

Nu mai punem la socoteală că ani la rând a vândut locuri de veci în cimitir, deși cimitirul este în administrația Primăriei ….

În urma celor prezentate, credeți că pr. … mai poate sluji în parohia …?

Bisericile au nevoie de duhovnici, nu de …!”

O comisie de la Arhiepiscopie vor analiza veridicitatea aspectelor reclamate

IPS Calinic le-a transmis enoriașilor supărați că

”o comisie formată din inspectorul bisericesc și consilierul economic vor analiza veridicitatea aspectelor reclamate la fața locului”.