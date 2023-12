Moș Crăciun a poposit, astăzi, în comuna Horodnic de Sus, acolo unde cu ajutorul primarului Valentin Luță a împărțit daruri atât celor mici, cât și celor mari. Devenită deja o tradiție pentru comunitatea din Horodnic de Sus, venirea lui „moșului” în ajunul Crăciunului a fost așteptată cu bucurie de copii din întreaga comună. Moș Crăciun, alături de primarul Valentin Luță au pornit în călătoria prin comună în două trăsuri, oprindu-se la porțile oamenilor, la biserici, la primărie și în zona magazinelor pentru a le oferi 1.300 de daruri celor pe care i-au întâlnit în cale. De precizat că este pentru a-l patrulea an în care primăria organizează această acțiune, prima având loc în anul în care a început pandemia. În acest an traseul moșului a început în jurul orei 12:00, din Tecioara, la troiță, după care a coborât prin fața satului, pe la primărie și apoi drumul Grosenilor până la Osoi. De la Osoi, moșul a plecat prin fața bisericii Sf. Dimitrie, pe drumul Barcului spre Deal la Popa. De aici moșul s-a îndreptat spre Hanul Voievozilor, unde și-a încheiat traseul din acest an. Primarul Valentin Luță le-a urat „Sărbători Fericite!” tuturor locuitorilor comunei, el adăugând: „bucuria binecuvântării lui Dumnezeu, pe care am primit-o noi, vă dorim să o primiți și fiecare dintre dumneavoastră!”.