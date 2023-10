”Crucea Patriarhală” a fost oferită de Patriarhul României, Preafericitul Daniel starețului Mănăstirii Sihăstria Râșcăi, arhimandritul Mihail Bălan. Aceasta i-a fost înmânată starețului de către arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, duminică, 15 octombrie la finalul slujbei de sfințire a mănăstirii la care au participat sute de credincioși. Mănăstirea Sihăstria Râșcăi este unul dintre puținele lăcașuri de cult noi ce este înfrumusețat la exterior cu pictură murală, întocmai ctitoriilor voievodale din vremea domnilorilor Ștefan cel Mare și Petru Rareș.

Sâmbătă, 14 octombrie, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi a fost adus Brâul Maicii Domnului. Brâul, făcător de minuni şi vindecător de boli, despre care se spune că l-a țesut însăși Maica Domnului, a fost depus spre închinare în biserica mănăstirii.

