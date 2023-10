La Suceava a debutat, astăzi, Festivalul Internațional ”Ciprian Porumbescu” 2023, eveniment inclus în agenda evenimentelor organizate în cadrul Anului Ciprian Porumbescu. Ceremonia de deschidere a festivalului a avut loc la Teatrul Matei Vișniec din Suceava, acolo unde se va desfășura și competiția între artiștii înscriși în competiție. La deschidere au participat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă și membrii juriului ediției din acest an a festivalului, președintele acestuia fiind Gabriel Croitoru, violonist-concertist și prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Muzică București, prim violonist al Cvartetului „Transilvan”.

În cuvântul său, vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, a precizat că „astăzi este o zi deosebit de importantă pentru noi toți, pentru Suceava și pentru România. Este ediția din 2023 a Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu”. Niculai Barbă a spus că acest eveniment are loc anul acesta într-un context aparte, festivalul fiind organizat în Anul Ciprian Porumbescu. „Este mai multă emoție ca orișicând atunci vorbim despre Ciprian Porumbescu, un mare compozitor și un mare patriot român. . Dragi concurenți vă invit să vă faceți timp să vizitați aceste locuri, aceste meleaguri să știți că vă aflați aici în inima Bucovinei. Bucovina fiind declarată în acest an destinația anului în România din punct de vedere turistic. Încercați să fiți nu numai concurenți, ci și vizitatori ai acestor locuri și să beneficiați de toată ospitalitatea bucovinenilor”, a transmis vicepreședintele CJ Suceava.

El a ținut să mulțumească în mod special membrilor juriului, personalități de renume internațional care dau greutate acestui festival. „Noi am încercat să folosim rețetele clasice de acum pentru succesul unui festival și am pornit cu juriul. Și mulțumim din nou personalităților marcante, de renume internațional, care au acceptat să fie alături de noi. Apoi avem fondul de premiere consistent. Mă uitam de exemplu la evenimente similare care au loc în lume. În România nu am văzut să mai existe ceva similar. În lume am văzut la Paris sau Nisa, un festival asemănător în care cuantumul premiilor era la nivelul premiilor pe care noi le alocăm în aceste zile în cadrul festivalului”, a remarcat Niculai Barbă. Tot la festivitatea de deschidere, Niculai Barbă a prezentat și trofeul Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”. Competiția se va desfășura pe două secțiuni, muzică de cameră și compoziție.

Vicepreședintele CJ Suceava a ținut să mai precizeze că în toate cele trei zile ale festivalului vor avea loc și recitaluri extraordinare, totul culminând joi cu Premierea și Gala Laureaților.

Vă prezentăm programul complet al Festivalului Internațional ”Ciprian Porumbescu”, cu precizarea că în afară de Gala Laureaților, toate celelalte evenimente vor avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec:

16 octombrie 2023

ora 10:30 – Desfășurarea competiției

ora 13:30 – Pauză

ora 15:00 – Desfășurarea competiției

ora 18:00: – Recital al Cvartetului Transilvan

17 octombrie 2023

ora 10:00 – Desfășurarea competiției

ora 13:30 – Pauză

ora 15:00 – Desfășurarea competiției

ora 18:00 – Recital al Cvintetului V Coloris

18 octombrie 2023

ora 10:00 – Desfășurarea competiției

ora 13:30 – Pauză

ora 15:00 – Desfășurarea competiției

ora 18:00 – Recital al Cvartetului „Ciprian Porumbescu”

19 octombrie 2023

ora 18:00 – Premierea și Gala Laureaților – Casa Culturii Suceava

CONCERT EXTRAORDINAR susținut de Tenorul TEODOR ILINCĂI și soprana PAULA IANCIC, DANIEL PAICU (clarinet) și BOGDAN CONSTANTIN (saxofon), acompaniați de Orchestra Operei Naționale Române din Iași

Dirijor: Daniel Jinga