În etapa a III-a a turneului play-off al Diviziei Naționale de rugby, CSM Suceava a jucat pentru prima dată în fața propriilor suporteri. Adversara echipei sucevene a fost una din echipele de tradiție din jocul cu balonul oval din România, Grivița București.

Probabil că experimentata formația din capitală ar fi câștigat oricum disputa cu mult mai tânăra grupare suceveană și nu ar fi avut nevoie de sprijinul arbitrilor. Spre surprinderea generală, în rugbiul românesc încă mai persistă o anomalie și anume delegarea unui cavaler al fluierului din același oraș cu una dintre combatante. Oricum arbitri de la partida CSM Suceava – Grivița București, exceptându-l pe localnicul Ovidiu Bursuc, numai cavaleri nu au fost!

Jocul a fost echilibrat în debut, gazdele alegând să se lupte cu puternicii jucători bucureșteni, în loc să încerce mai mult jocul cu piciorul. Mai inspirați, oaspeții au profitat de o breșă creată în defensiva suceveană și au deschis scorul cu un eseu frumos chiar la centru. A fost așadar 7-0 chiar la mijlocul primei reprize. Din păcate, stilul tendențios al arbitrului Vlad Iordăchescu a stricat frumusețea disputei sportive. La o fază în care unul din jucătorii bucureșteni a călcat clar în afara terenului chiar în fața tribunei principale sucevene, centralul a lăsat avantaj și Grivița a marcat un nou eseu transformat.

Gazdele au revenit în cu eseul marcat de veteranul Nichiforiuc. La 5-14, oaspeții au mai înscris o încercare, netransformată de această dată. La scorul de 5-19 în favoarea oaspeților, sucevenii au avut un forcing deosebit, dar s-au oprit la doar un metru de terenul de țintă advers.

A fost așadar 5-19 la pauză în partida CSM Suceava – Grivița București, dar cu mari îndoieli asuprea corectitudinii arbitrului Iordăchescu.

Tot oaspeții au fost cei care au punctat primii și în partea secundă, eseul lor fiind consecința unei erori grozave a fundașului sucevenilor. Pe final jucătorii pregătiți de Marius Colțuneac au avut mai multe incursiuni, însă fie au greșit manevrarea balonului, fie nu au fost lăsați să se apropie prea mult de terenul de țintă al oaspeților, păziți de gardianul lor principal, arbitrul Iordăchescu.

Când nu se mai putea nimic și bucureștenii erau siguri de victoria cu bonus, CSM Suceava a mai marcat un eseu prin Preutescu și scorul final al partidei cu Grivița București a fost 10-26.