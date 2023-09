Începutul anului școlar aduce vești bune pentru 25.000 de copii din România: pentru fiecare articol din gama de rechizite Back to School achiziționat în perioada 21 august – 10 septembrie, Lidl România a donat 1 leu către programul Teach for Romania. Astfel, cu ajutorul clienților săi, retailerul donează 1.500.000 lei pentru formarea cadrelor didactice care vor preda în anul școlar 2023-2024, recrutarea de noi profesori, precum și pentru susținerea alumnilor care au parcurs deja programul Teach for Romania. Cu această sumă, Teach for România își propune să contribuie la dezvoltarea unei comunități de peste 500 de profesori actuali sau viitori, să extindă accesul la un sistem de educație echitabil pentru toți copiii și să reducă astfel abandonul școlar și analfabetismul. În plus, anul acesta, organizația își propune să dezvolte noi resurse pentru cadrele didactice și un model de intervenție viabil în școlile rurale publice, în educația STEM.

De 7 ani, Lidl România sprijină organizația Teach for Romania să continue misiunea de a dezvolta un sistem educațional incluziv, de calitate, în care cadrele didactice sunt adecvat antrenate și susținute pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor din România, inclusiv a celor peste 1.000.000 de elevi din școli vulnerabile. Prin activitatea sa, ONG-ul își propune să recruteze, formeze și susțină noi generații de profesori transformaționali care să îi ajute pe copiii din școlile vulnerabile să își continue studiile și astfel să aibă o șansă reală la un viitor mai bun. În plus, organizația dezvoltă și testează programe de intervenție care oferă soluții pentru o serie de provocări critice ale sistemului educațional public – nivelul scăzut de competențe al copiilor la numerație și literație, motivația lor redusă pentru învățare, nevoia de profesionalizare și dezvoltare continuă a profesioniștilor din educație, în special a celor care aleg să predea în comunități vulnerabile.

Datorită sumei pe care retailerul o donează în urma campaniei Back To School, investiția totală din cadrul parteneriatului se ridică în prezent la aproximativ 10,5 milioane de lei, dedicați nevoilor copiilor care au mai puține șanse la educație. Astfel, peste 20.000 de copii din școli vulnerabile au reușit în ultimul an școlar să își îmbunătățească abilitățile și competențele necesare pentru viitor, mai exact 90% dintre copiii de grădiniță și 92% dintre cei din clasa pregătitoare știu deja să citească, 80% dintre copiii din ciclul primar au înregistrat un progres semnificativ la înțelegerea practică a matematicii, iar 70% dintre elevii de gimnaziu sunt acum la un nivel de literație funcțională.

Perspectiva unui viitor mai bun pentru sistemul educațional din România

Și anul acesta, Lidl România continuă să susțină accesul la educație incluzivă și de calitate pentru toți elevii, indiferent de mediul din care provin, printr-o campanie desfășurată în magazinele sale. Investiția realizată de Lidl România va susține formarea și mentoratul pentru aproape 150 de cadre didactice Teach for Romania care sunt deja la catedră în acest nou an școlar. Pe parcursul anului, vor avea parte de peste 400 de ore de formare și mentorat, de resurse didactice și de o echipă de tutori, pentru a fi profesorii de care au nevoie peste 25.000 dintre copiii din peste 200 de școli din România. În paralel, ONG-ul își propune să recruteze și să selecteze o nouă generație de peste 100 de profesori lideri Teach for Romania, care vor preda în anul școlar 2024 – 2025, dar și să îi susțină pe cei 280 de alumni care au trecut deja prin programul de doi ani Teach for Romania, pentru a continua să îi inspire pe tineri în parcursul lor educațional.

În plus, pe termen mediu și lung, Teach for Romania își propune să dezvolte noi resurse pentru profesorii din cadrul programului și să pună bazele unui model de intervenție viabil în școlile publice din mediul rural, în domeniul educației STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Astfel, în următoarele 9 luni, reprezentanții Teach for Romania vor fi implicați în procesul de revizuire a grilei de competențe necesare absolvenților de ciclu primar și gimnazial. Pe baza acestora, va fi conturat mai departe un cadru de formare și mentorat, dedicat cadrelor didactice, pentru a înțelege nevoile identificate și modul în care îi pot ghida pe elevi să își dezvolte respectivele competențe. În următoarea etapă, Teach for Romania își propune dezvoltarea unor parteneriate naționale și internaționale cu organizații care dețin expertiză în domeniul STEM, de la evaluare sau formare pentru profesori, până la sugestii metodice și instrumente de lucru cu copiii. Procesul de testare a acestui model de învățământ va fi implementat în anul școlar 2024 – 2025.

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile. În acest mod, organizația contribuie la asigurarea unei educații de calitate, iar profesorii pregătiți de Teach for Romania pot deveni agenți ai schimbării în educație pe termen lung.