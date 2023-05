Gina Pistol (42 de ani) și Smiley (39 de ani) trăiesc o adevărată poveste de dragoste și sunt, fără nici o îndoială, unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Recent, amintește click.ro, ei au dat vestea pe care toți fanii lor o așteptau de multă vreme: se vor căsători! Însă, ce cu siguranță mulți nu știu, este cum a început povestea lor frumoasă de iubire.

„Nu a fost dragoste la prima vedere, pentru că noi ne văzuserăm de mult și ne-am văzut cumva de-a lungul timpului în mai multe împrejurări. Cumva, ne simpatizam de la distanță. Întotdeauna mi s-a părut o tipă super de gașcă și super simpatică, și foarte frumoasă ce-i drept, dar niciodată nu m-am gândit la o relație pentru că de obicei ori eu eram într-o relație, ori ea, ori amândoi. Plus că suntem destul de serioși în ceea ce privește relația. Dacă suntem într-o relație nu ne apucăm să ne agităm pe lângă. Și treptat a venit, adică ne-am cunoscut, ne-am înțeles, am văzut că ne înțelegem bine, am mers în vacanță să vedem cum e, adică toate lucrurile au fost naturale și cumva nici unul dintre noi nu ne-am luat un angajament ferm, pentru că am lăsat lucrurile să se întâmple natural și să nu fie un contract. Știi?”, a spus Smiley, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, în urmă cu ceva timp, potrivit sursei citate.

