Una dintre cele mai dificile zone privind grasimea de pe corp este partea interioara a bratului. O multime de femei devin complexate de aspectul bratelor din cauza grasimii din zona superioara care pare greu de inlaturat. Ei bine, exista o multime de modalitati prin care poti ajunge la rezultatele mult dorite, facand doar cateva modificari in stilul tau de viata.

Introdu in rutina ta exercitiile de cardio, alimentele bogate in proteine si fibre si urmeaza un program dedicat arderii grasimii de pe brate. Exercitiile si sportul nu iti vor consuma mult timp, astfel ca poti folosi intre 30 si 60 de minute din timpul tau liber pentru sport, din confortul casei tale.

Daca vrei sa scapi de grasimea acumulata pe brate, insa nu ai timpul necesar pentru a respecta un program la sala de sport, incearca aceste exercitii acasa. In functie de dieta pe care o ai si seriozitatea cu care tratezi acest proces, rezultatele se vor vedea in doar cateva saptamani.

Ridicarea bratelor in lateral

Ganterele de 1,5-3 kg sunt perfecte pentru exercitiile dedicate bratelor. Acestea sunt accesibile si se gasesc in majoritatea magazinelor dedicate sportului. Incepe prin a ridica usor bratele in lateral, pastrand postura corecta a spatelui si nu uita sa te concentrezi pe respiratie. Desi sunt exercitii pentru brate, daca incordezi abdomenul, pot accelera arderea grasimii si in zona burtii.

Exercitii pentru biceps

Tot cu ajutorul ganterelor, tine bratul lipit pe langa corp, orienteaza pumnul spre tavan si ridica bratul flexand cotul si revino in pozitia initiala. Repeta aceasta miscare de 15 ori pe fiecare brat, fa o pauza de 2 minute, apoi reia exercitiul. In total, ar trebui faci 3 serii.

Flotari clasice sau pe genunchi

Chiar daca nu poti inca sa faci o serie completa de flotari, incearca sa introduci in rutina ta aceste exercitii care vor lucra o buna parte din masa musculara. Daca esti la inceput, in loc sa pornesti ditr-o pozitie de plank, ajuta-te de genunchi.

Ba mai mult poti face primele flotari sprijinindu-te de o masa sau de un alt obiect mai inalt din apropiere. Astfel, greutatea nu va fi la fel de mare. Treptat, poti folosi obiecte tot mai scunde, pana vei ajunge sa reusesti sa realizezi o serie completa de flotari pe podea.

Cercuri

Ia o pereche de greutati de 1-2 kg, ridica bratele in lateral si traseaza cercuri imaginare in aer. Pentru a pune mai multa presiune pe zona bratelor, incearca sa creezi cercuri cat mai mici. Acest exercitiu, desi pare simplu, iti va arde considerabil grasimea in exces daca este realizat corect.

Flotari sustinute de scaun

Plaseaza palmele pe langa corp pe scaun stand cu spatele spre el. Picioarele tale trebuie sa fie intinse spre fata pentru a-ti permite flexarea optima si pentru a pune toata greutatea in brate. Lasa-te usor in jos folosind doar puterea muschilor din maini si ridica-te. Incordeaza foarte bine abdomenul si mentine postura dreapta a spatelui.