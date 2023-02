Când nu merge la Paris sau Milano, celebrul supermodel își petrece timp mâncând burgerul ei preferat. Și este cunoscut faptul că Gigi Hadid (27 de ani) este înnebunită după cel de la J.G. Melon, din New York. Dar cât te costă burgerul? Și este atât de bun precum declară vedeta? Ei bine, o femeie a fost curioasă și l-a încercat, notează click.ro.

În 2016, Gigi și-a sărbătorit cea de-a 21-a aniversare în emisiunea The Tonight Show, cu gazda Jimmy Fallon, unde a recunoscut că iubește burgerii atât de mult încât, atunci când s-a mutat pentru prima dată la New York, a încercat unul nou în fiecare săptămână înainte de a stabili un favorit. În fruntea listei se află cel de la restaurantul J.G. Melon.

Curioasă, o femeie, a cărui nume nu este cunoscut, a încercat acest faimos burger, și și-a povestit experianța tabloidului britanic The Sun. „După prima mușcătură am știut imediat de ce celebritatea A-list l-a numit burgerul ei preferat din New York City. A fost echilibrul perfect al ingredientelor simple, dar de calitate”, a relatat ea. Dar, cât a costat deliciul? Ei bine, cu siguranța are un preț mai mic decât la alte restaurante celebre din oraș … 12,50 de dolari! Doar atât trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să te răsfeți mâncând burgerul preferat al supermodelului.

Deși a fost complet mulțumită de gustul mâncării, femeia s-a plâns în schimb de dimensiunea lui și l-a considerat un pic cam mic pentru standardele americane, potrivit sursei citate.

