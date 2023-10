Executarea silită în România reprezintă un remediu prevăzut de lege pentru situația în care debitorul nu își execută integral și la timp obligația de plată stabilită printr-o hotărâre a instanței de judecată sau printr-un alt titlu executoriu în România. Un aspect foarte important de reținut este acela că dreptul de a obține executarea silită în România este unul prescriptibil, ceea ce înseamnă că o asemenea procedură poate fi pornită de către creditor doar în cadrul unui termen de prescripție în România de 3 ani, respectiv de 10 ani în materia drepturilor reale, care începe să curgă de la nașterea dreptului de a obține executarea silită în România. Așadar, dacă o executare silită în România din partea unui creditor este demarată cu nerespectarea acestor termene imperative, dreptul de a cere executare silită în România este prescris, astfel încât debitorul nu mai poate fi obligat la plata creanței. Din aceste considerente, Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii, executare silită și contestație la executare în România care vă poate oferi asistență juridică și reprezentare în procedura executării silite în România întrucât, deși a fost pusă în executare o creanță prescrisă în România, această trebuie contestată la timp.

Dreptul de a cere executarea silită în România se naște la momentul scadenței plății la care debitorul este obligat, moment de la care titularii dreptului subiectiv au la dispoziție un termen de prescripție în România de 3 ani în care pot realiza toate demersurile necesare pentru a recupera datoria. Totuși, dacă creditorii rămân în pasivitate și nu își valorifică dreptul prin procedeele legale pe care le au la dispoziție, lăsând să curgă termenul de prescripție în România, un avocat specializat în litigii executare silită și contestație la executare în România vă poate îndrumă în formularea unei apărări invocând împlinirea termenului de prescripție a executării silite în România.

„Dreptul de a cere executarea silită în România este prescriptibil, iar apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii, executare silită și contestație la executare în România este esențială pentru a contesta la timp executarea unei datorii prescrise”, afirmă Avocatul Coordonator al Societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații Radu Pavel.

În cazul introducerii unei executări silite în România pentru o creanță prescrisă în România, apărarea va constă într-o contestație la executare în România. Procedura invocării prescripției executării silite în România presupune înaintarea către instanța de judecată competentă a unei acțiuni de anulare a tuturor actelor de executare silită în România, motivată în sensul că acestea s-au fundamentat pe o creanță prescrisă în România și reprezintă un abuz din partea creditorului. Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă să consultați un avocat specializat în litigii executare silită și contestație la executare în România în situația în care primiți o solicitare de plată a unor sume de bani, pentru a verifică posibilitatea ca acea creanță să nu fie deja prescrisă, invocând ulterior prescripția executării silite în România.

