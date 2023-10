Este în culmea fericirii! Otilia s-a căsătorit pe data de 13 august, civil, cu iubitul turc Bekir Ali Karakas. Artista a spus marele „Da!” în faţa ofiţerului de la Starea Civilă din Turcia: „Pentru totdeauna!”. Ea are 31 de ani, el are 23 de ani, însă diferenţa de vârsta nu se simte şi nu contează. Bărbatul i-a oferit un inel de logodnă cu diamante şi safir, care valorează 20.000 €. Acum se gândesc deja la un bebeluş, notează click.ro.

Click!: Felicitări şi casă de piatră! Te văd aşa micuţă, drăguţă… n-ai zice că eşti femeie măritată. Cum te numeşti de acum şi cum e cu noul nume?

Otilia: Vă mulţumesc! De-acum sunt Otilia Brumă Karakas. Să vă spun drept, nu m-am obişnuit încă. Sunt în proces de schimbare a buletinului, iar pentru asta trebuie să merg la Suceava. Am vrut să-mi păstrez numele pentru că aşa mă ştie lumea peste tot. Plus că tata are şi el o fată şi ar fi fost supărat să nu duc numele mai departe (n.r.: râde)

Click!: Cum este şi cine este soţul tău?

Otilia: L-aş descrie în cei mai sinceri termeni. E un tip foarte matur. Foarte deştept în ciuda vârstei. Este un om responsabil şi foarte relaxat. E omul care îmi aduce liniştea de care am ne­voie. Are calităţile pe care ­le-am căutat tot timpul la un bărbat. Are 23 de ani, este jumătate turc, jumătate georgian după mama lui. Conduce cu mare repsonsabilitate afacerile familiei. Are o firmă de construcţii şi administrează hotelul familiei de la vârsta de 18 ani. De-atunci, din păcate, a rămas fără tată şi a devenit stâlpul familiei. Are o singură soră mai mică şi e căsătorită în Danemarca.

Click!: Dar tot nu ne-ai spus cum v-aţi cunoscut.

Otilia: Mă ştia datorită domeniului în care activez, concertelor pe care le am în Turcia. Vara trecută l-a sunat pe managerul meu pe Turcia pentru un eveniment. Avea o plajă unde făcea festivaluri. Înainte de concert am ieşit cu stuff-ul la masă şi am făcut cunoştinţă. El a venit cu un buchet de flori foarte mare ca să-mi ureze bun venit, dar eu nu am mai observat buchetul (râde). Este un bărbat atrăgător, galant, înalt, dar vocea lui m-a acaparat. Are o voce profundă, gravă, ca a lui Morgan Freeman. Apoi bunul simţ m-a cucerit. Nu era genul de băiat combinator. Din contră, a fost tipul care m-a convins că poate fi ceva de drum lung între noi. De-atunci lucrurile au venit de la sine pentru că ne plăceam reciproc. După concert am continuat să vorbim, iar la următoarea vizită în Turcia ne-am revăzut şi am decis să avem o relaţie, care, iată, s-a concretizat atât de frumos.

Click!: Atât de frumos încât apare şi în videoclipul celei mai recente piese. Cum l-ai convins să apară?

Otilia: Cu greu! Pentru că e un tip înalt şi frumos a fost contactat şi de o agenţie de modele din Turcia, dar a refuzat. Nu este asta ţinta lui. 3 zile l-am chinuit pe platourile de filmare. L-am trezit de la 4 dimineaţa pentru filmări şi, chiar dacă a fost greu, nu a comentat absolut nimic. Cred că îi e un pic frică, ştie când începe moldoveanca să ţipe nu-i a bună (râde).

