Invitată în platoul unei emisiuni TV, Mirabela Dauer a dezvăluit care este secretul său pentru o prezență de spirit atât de bună! Artista a explicat care sunt lucrurile care o mențin tânără în continuare și îi dau energie, la cei 74 de ani ai săi, notează click.ro.

Artista a dezvăluit secretul: iubește viața, așadar face tot posibilul să se bucure de ea. Însă are și câteva „trucuri”. Are grijă zilnic să facă mișcare, dar și masaj de câteva ori pe săptămână, explicând că a devenit chiar dependentă de această procedură! „Am grijă de mine pentru că iubesc foarte mult viața! Nu vreau să mor, să zac, nu vreau să fiu o povară și atunci am grijă de mine. De la 25 de ani merg la cosmetică. În tinerețe, mergeam cu avionul în fiecare luna la Târgu Mureș, aveam pe cineva acolo. Fac și masaj de trei ori pe săptămână, foarte rar fac de două ori pe săptămână, sunt dependentă de masaj. Mă relaxează și mă ajută pentru că merg mult pe jos, nu mă mai doare spatele”, a spus artista, conform sursei citate.

În ceea ce privește relația sa cu mâncarea, Mirabela Dauer a explicat că nu a ținut diete, fiind o fire gurmandă, care mănâncă de plăcere, nu neapărat atunci când îi este foame.

