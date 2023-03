Într-o intervenție telefonică la Radio Top, cunoscuta interpretă de muzică populară Margareta Clipa a declarat că, la fel ca în fiecare an, sărbătorește Ziua Femeii prin muncă. Artista a afirmat că, astăzi, va susține un recital în sala de evenimente a hotelului <Central Plaza> din Piatra Neamț. Doamna Clipa a mai spus că în ultima vreme a concertat pentru români la Hanover, în Germania, și la Antwerpen, în Belgia și a precizat: „La Hanover am cântat pe 25 februarie, cu ocazia Dragobetelui. Au fost în sală 900 de persoane care au dansat și au vrut să facă poze. A fost magnific. Eu nu am apucat să filmez absolut nimic pentru că eram înconjurată de lume și trebuia să cânt. Însă, cineva trebuia să mă și filmeze și există mărturii cu atmosfera din sală”. Interpreta a completat: „La Antwerpen am cântat pe 4 martie, în cinstea femeii. Am cântat și i-am încântat pe mulți români care sunt stabiliți sau care muncesc în Belgia. Au fost prezenți și suceveni din satele județului”. Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, Margareta Clipa va concerta, din nou, în Belgia.