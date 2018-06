Onoare, cinste și curaj – sunt virtuţi pe care le presupune meseria de poliţist. Odată depus, jurământul de credinţă faţă de ţară şi cetăţeni marchează în mod ireversibil viaţa poliţistului, atât în timpul activităţii cât şi în timpul liber. Viaţa activă pusă în slujba legii îl face pe poliţist să se implice în problemele comunităţii şi să îşi ofere sprijinul în mod necondiţionat semenilor.

Spiritul dreptății se deprinde încă de pe băncile școlii de poliție. Studenți ai Academiei de Poliție sau elevi ai școlilor de agenți, tinerii viitori polițiști demonstrează că instituția Poliției are capacitatea de a genera siguranță și sentimentul de încredere pentru cetățean.

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava și Poliția Română remarcă astăzi gestul unui viitor polițist, un tânăr de 21 de ani din comuna Adâncata, județul Suceava care în prezent este elev în ultimul an de studii al Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj Napoca.

Ieri, în jurul orei 14.30, aflat în permisie, fiind pe raza municipiului Suceava alături de câțiva prieteni într-un autoturism, MARIAN, elev al școlii de poliție, a observat cum un tânăr a smuls din mâna unei persoane vârstnice o borsetă și a fugit. Nu a ezitat să coboare imediat din vehicul și să îl urmărească pe autor pe o distanță de aproape un kilometru, reușind cu profesionalism să îl imobilizeze și să îl rețină până la venirea patrulei de poliție.

Borseta cu bunuri în valoare de peste 500 lei a fost predată proprietarului, acesta mulțimind polițiștilor și elevului erou.

Autorul faptei, identificat în persoana unui tânăr de 24 de ani din comuna Hânțești, jud. Suceava a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,tâlhărie” și introdus în arestul IPJ Suceava.

Spiritul civic, curajul și modul profesionist de intervenție ale acestui tânăr viitor polițist sunt garanția că, în câteva luni, va deveni un om de nădejde al comunității pe care o va deservi și va face cinste în continuare Poliției Române.