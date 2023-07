O altă familie suceveană cere acordul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, pentru a face cununia religioasă în curtea Bisericii răspunsul fiind negativ. ”Dacă biserica este în proces de renovare și nu se pot oficia slujbele în interiorul acesteia și nu aveți o altă biserică în preajmă în care să vi se oficieze slujba de cununie, este mai bine să vă cununați în incinta bisericii sau în foișorul amenajat pentru slujbe decât să stați necununați. Nicidecum nu se va săvârși Taina Cununiei în aer liber în mijlocul naturii sau pe plajă, la malul mării”, a răspuns IPS Calinic.

