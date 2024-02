Daniel Ghiță reaprinde războiul cu Cătălin Moroșanu?! Kickboxerul l-a făcut praf pe concurentul de la „Survivor”, după ultimul scandal din competiția de la Pro Tv, notează click.ro.

Daniel Ghiță a transmis un mesaj dur la adresa lui Moroșanu, care preferă să se bată la Survivor și nu în ring, cu profesioniștii.

„Vă rog, să nu mai îmi trimiteți link-uri cum se ceartă Moroșanu la Survivor! Am fost bombardat cu sute de mesaje. Nu există nicio rivalitate, dușmănie, sau altceva între noi. L-am iertat de mult timp. Fiecare face ce simte că trebuie să facă. Când am fost umilit și batjocorit: i-am răspuns, public. Ți-a fost frică să lupți cu mine, bun, am înțeles. Capitolul este închis! Nu există nicio concurență, rivalitate, ură sau altceva din partea mea. Să se certe, înjure, bată cât dorește la emisiunea respectivă: nu este de interes național și nu mă interesează! Sunt poreclit <<Samuraiul Sălbatic>>, pentru că nu am dat nicio lovitură sub centură sau nepermisă în ring, dar nici în viață! Dumnezeu are grijă de toți!”, a spus iritat Daniel Ghiță, pe pagina lui de socializare, potrivit sursei citate.

