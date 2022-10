Daniel Onoriu a fost audiat joi, 27 octombrie, de ofițerii de poliție, după ce fosta sa soție, Isabela, l-a reclamat deoarece a încălcat ordinul de protecție. Pilotul nu avea voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri de ea. Onoriu a recunoscut că a căutat-o ca să se împace cu ea, notează click.ro.

„Soția mea, din păcate, pe care am iubit-o șase ani și am plimbat-o în toată lumea și am răsfățat-o cu cadouri scumpe mă dă în judecată și mă cheamă doar pe la secții. Eu sunt un om bolnav, am stat 55 de zile în comă, și în loc să mă antrenez sau să merg la vreo clinică, stau în fața secției ca să dau declarații. Nu are nici o dovadă. Eu nu am voie să mă apropi de ea 300 de metri, dar mesaje și telefoane am voie să îi dau. Și i-am dat telefoane în care o rugam să ne împacăm.”, a spus pilotul de curse pentru Antena Stars, conform sursei citate.

