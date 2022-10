Tranformare radicală pentru unul dintre cei mai populari actori. Nimeni nu l-a recunocut, deși are 35 de ani și este unul dintre cele mai în vogă staruri de la Hollywood, notează click.ro.

Zac Efron e de nerecunoscut în rolul luptătorului de wrestling Kevin Von Erich, în noul film The Iron Claw. Starul american pare complet transformat. Acesta a fost surprins pe platourile de filmare din New Orleans, Louisiana, conform The Sun.

Actorul a fost fotografiat doar într-un prosop, iar trupul său pare umflat cu pompa față de cum îl știau admiratoarele lui. Foarte popular în rândul reprezentantelor sexului frumos, Zac Efron și-a mărit considerabil masa musculară fața de prima perioadă a carierei sale. Îmbunătățirile au fost vizibile încă de la lansarea filmului Baywatch, dar, de această dată, Zac a ridicat totul la un alt nivel.

