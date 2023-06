Daniel Onoriu (45 de ani) se pare că nu mai are noroc în dragoste. Surse apropiate din anturajul fostului pilot de raliu, au declarat, în exclusivitate pentru Click!, că bărbatul a fost părăsit, de două săptămâni, de Elena, femeia cu care credea că o să își refacă viața, după ce se încheie divorțul cu Isabela.

„Am înțeles că Daniel s-ar fi despărțit deja de actuala iubită, cu care se lăuda peste tot că este o femeie demnă de el și cât de mult o iubește. El i-a zis ei că este un bărbat foarte bogat și ea a crezut acest lucru. Am înțeles că îi spunea că are bani de luat de la turci, vreo zece milioane de euro, plus daune de la Isabela, femeia cu care el se află acum în divorț… ceea ce nu este deloc adevărat. Ea a crezut că este bogat și în urmă cu vreo două săptămâni i-a cerut vreo 2.000 – 3.000 de euro, pentru a merge la shopping și el nu a avut de unde să îi dea, pentru că el nu are bani nici măcar de țigări. Pentru că a vrut să o păstreze pe Elena lângă el, l-a sunat pe tatăl lui să îi ceară bani, să îi dea ei de cumpărături, iar el l-a trimis la plimbare. Așa că ea l-a părăsit”, au declarat, surse apropiate din anturajul lui Daniel Onoriu, potrivit click.ro.

Sursa foto: Facebook

