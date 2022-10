Daniel Onoriu este urmărit de ghinioane în ultima vreme. După ce soția Isabela a obținut un ordin de restricție împotriva lui, pilotul de raliuri a mai avut parte de o lovitură din partea femeii misterioase din Canada, despre care spunea că îi va deveni soție, potrivit click.ro.

Daniel Onoriu a fost părăsit de iubită. Pilotul de raliuri a anunțat pe contul personal de social-media că femeia s-a despărțit de el, prin intermediul unui mesaj, în care îi spunea că vrea să se întoarcă la fostul soț.

«Am renunțat la Canadiancă. Mi-a dat un mesaj în care m-a anunțat că nu poate continua cu mine din cauza distanței mari care e între noi și are dreptate! Mie îmi convine sincer că nu continuăm și îmi pare bine că ea a fost prima care a pus stop relației noastre! Eu am caracter și nu i-am spus că nu îmi place de ea așa că sunt fericit că am scăpat de ea! Ea și-a pus poze cu fostul ei pe profil, un tip destul de pămpălau și spun asta pt că acum două zile am vb cu el la telefon și i-am spus ca am făcut dragoste cu iubita lui de 3 x! Daca el acceptă așa ceva înseamnă ca e un om josnic și să fie sănătos», a scris Daniel Onoriu pe rețelele de socializare, potrivit sursei citate.

