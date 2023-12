Bucurie mare! În familia Crudu mai vine un băiețel. Daniela Crudu și-a arătat burtica de graviduță în mediul online. Bruneta este însărcinată în patru luni, potrivit click.ro.

Daniela Crudu a devenit mamă, pentru prima dată, în luna mai, anul acesta, atunci când a adus pe lume o fetiță superbă, pe care o cheamă Daiana Maria. Nașterea fetiței a fost una prematură. „Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi. E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță”, a dezvăluit Daniela Crudu, în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

