Iuliana Marciuc a trăit o intensă poveste de dragoste cu Remus Posea, bărbatul pe care l-a iubit înainte de Adrian Enache. Prezentă în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, Iuliana Marciuc a dezvăluit în exclusivitate moartea fostului soț.

Vedeta de televiziune s-a căsătorit cu Remus Posea în anul 1992, și au avut o căsnicie care a durat 10 ani. Au divorțat în anul 2002, când Iuliana Marciuc începuse să se simtă atrasă de actualul partener. După divorț, Iuliana Marciuc și fostul soț au reluat legătura după ani buni, vedeta fiind prezentă și la înmormântarea lui.

Vedeta a deschis cutia Pandorei în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Iuliana Marciuc a dat vestea morții fostului soț și a vorbit despre relația lor din ultimii ani. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că a putut relua legătura cu fostul soț abia atunci când ambii și-au vindecat rănile de după despărțire.

Sursa foto: Facebook

