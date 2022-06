Lucian Mîndruță a dezvăluit motivul pentru care s-a lăsat de alcool. Jurnalistul a povestit că au trecut 7-8 ani de când n-a mai băut nici măcar la o petrecere. Cunoscutului om de televiziune i-a fost mai greu la început, atunci când s-a lăsat de alcool, deoarece „alternativele erau puține”. Acum, Lucian Mîndruță consideră că, dacă are vreo poftă, o bere fără alcool este o opțiune „decentă”, notează click.ro.

Lucian Mîndruță a explicat și motivul pentru care a renunțat de tot la consumul de alcool. Totul a pornit de la o tragedie în famile. Moartea tatălui din cauza unei boli provocate de băutură l-a determinat pe jurnalist să se îndepărtăze de acest viciu. „De vreo 7-8 ani nu mai beau alcool deloc. Cu nicio ocazie, niciodată. N-a fost o chestie legată de vreo problemă personală. Doar că mi-am văzut tatăl murind de o boală legată tocmai de consumul de alcool și mi-am zis că asta nu trebuie să mi se întâmple și mie”, a precizat Mîndruță pe rețeaua de socializare, potrivit sursei citate.

