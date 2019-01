Începând cu data de 1 februarie, conducerea Spitalului de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava va pune în practică un nou Plan de îngrijiri. Managerul Vasile Rîmbu a afirmat că Planul vizează creșterea calității îngrijirilor medicale, dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului medical mediu și auxiliar și implicit creșterea siguranței pacientului, responsabilizarea asistentului medical și evidențierea tuturor îngrijirilor efectuate. El a explicat că Planul de îngrijiri a fost conceput cu ajutorul întregului colectiv de asistente și va fi aplicat în toate secțiile pentru fiecare pacient. Managerul a mai spus că asistenta șefă va avea un ajutor de nădejde în tutorele de îngrijiri, respectiv o altă asistentă din secție care va urmări modul de implementare a Planului. Vasile Rîmbu a menționat că auditarea se va realiza lunar pentru ca eventualele neajunsuri să fie remediate în timp util.

