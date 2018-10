În municipiul Suceava a fost inaugurat luni, 15 octombrie, Spitalul de Îngrijiri Paliative „Sf. Mucenic Zenovie Doctorul”. El este situat la iazurile din zona Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în locul Casei „Jenica”.

Investiţia de 1,1 milioane de euro a fost făcută de două firme, care sînt reprezentate de Costel Corneanu şi Constantin Cojocaru. Cei doi au declarat că ideea înfiinţării unei asemenea unităţi medico-sociale le-a venit atunci cînd au constatat că nu au unde să-i ducă pe părinţii lor bolnavi care trăiesc în mediul rural. Conform investitorilor, pînă la anul, cînd se speră încheierea unui contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, preţurile vor fi cuprinse între 80 şi 110 lei pe zi.

La noul spital sînt 27 de saloane, majoritatea cu cîte două paturi, şi sînt angajaţi patru medici, 17 asistente medicale, 17 infirmiere, doi asistenţi sociali şi un psiholog. Totodată, spitalul are contract de colaborare cu un preot. Slujba de inaugurare a fost oficiată de un sobor de preoţi condus de ÎPS Pimen, iar la eveniment au participat, printre alţii, directorul Casei de Sănătate, Cristi Bleorţu, directoarea DSP, Cătălina Zorescu, managerul Spitalului Judeţean, Vasile Rîmbu, şi primarul Ion Lungu.