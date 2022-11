Aflat la deschiderea unei noi clinici medicale în municipiul Suceava care include singurul Centru Integrat de Terapia Durerii din nordul țării, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a produs o declarație care va da frisoane adversarilor politici. Pe scurt, liderul liberal a transmis că mai are treabă vreo două mandate pe la Consiliul Județean. ”A fost domnul Palea (nr. medicul Ovidiu Palea, fondatorul Grupului Medical Provita care deține Clinica Nord ce s-a deschis vineri la Suceava) la mine într-o zi și i s-a părut că merg puțin șchiop. Mă durea ceva în spate și îmi zice vii că treguie să mergem pe nerv și rezolvăm problema. Eu i-am spus să nu-mi scoată nervul că mai am nevoie de el vreo două mandate că-mi trebuie nerv. Și glumesc dar spun și adevărul pentru că terapia durerii asta urmărește să gestioneze durerea”, a declarat Flutur.

