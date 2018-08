Viorica Dăncilă: Bună seara! În cele ce urmează voi prezenta prima rectificare bugetară pe anul 2018. Cea mai importantă informaţie legată de acest subiect este că avem o rectificare pozitivă, ceea ce indică o evoluţie bună a economiei. După primele şapte luni, estimarea veniturilor la bugetul general consolidat pentru acest an a crescut cu aproape 6 miliarde de lei faţă de programarea iniţială.

Dacă e să facem o comparaţie cu anul trecut, observăm că la prima rectificare bugetară în acest an avem o sumă mult mai consistentă, de peste cinci ori mai mare faţă de 2017. În ceea ce priveşte evoluţia produsului intern brut, comparativ cu estimarea iniţială, după primele şapte luni din acest an specialiştii apreciază că vom avea o creştere a produsului intern brut în acest an până la 945 miliarde lei, mai mare cu peste 37 miliarde lei faţă de cât estimam la început.

În ceea ce priveşte deficitul bugetar, ne menţinem ţinta de 2,97% din produsul intern brut, deci sub pragul de 3% asumat faţă de UE. Ştiu că, la fel cum s-a întâmplat şi anul trecut, în spaţiul public s-au exprimat multe îndoieli că Guvernul va reuşi să atingă această ţintă. De aceea am făcut precizarea că după primele şapte luni deficitul este de 1,3% din PIB, ceea ce ne oferă suficient spaţiu pentru a ne încadra în ţinta asumată iniţial.

Înainte de a vă prezenta modul în care s-a repartizat surplusul bugetar, aş vrea să vă prezint care sunt principiile pe care le-am avut în vedere când am făcut această rectificare. În primul rând, pentru a risipi toată zvonistica întreţinută artificial privind banii de pensii şi salarii, vreau să vă spun că în urmă rectificării sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor şi salariilor până la finalul anului.

Îi rog deci pe pensionari să ţină cont de datele oficiale prezentate de guvern şi instituţiile abilitate şi îi asigur că pensiile pe care tocmai le-am majorat au acoperire integrală în buget. Un alt principiu a fost de a asigura toate sumele necesare pentru proiectele de investiţii pe care ne-am anajat că le vom face în acest an.

De asemenea, am prevăzut creditele bugetare şi de angajament necesare pentru sprijinirea mediului de afaceri, în special prin schemele de ajutor şi garanţii de stat. Au existat şi reduceri ale bugetelor unor instituţii, am redus însă doar acolo unde a existat un grad scăzut de repartizare a banilor alocaţi. Dacă nu au reuşit să cheltuie banii pe care îi aveau la dispoziţie, am considerat că este mai bine să luăm acest excedent şi să îl repartizăm cu prioritate către sănătate, educaţie şi investiţii.

În ceea ce priveşte bugetul de pensii, acesta a fost suplimentat cu peste 850 de milioane de lei. Am luat în calcul şi ultimele modificări legislative adoptate în parlament cu privire la recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat în grupele speciale de muncă, astfel încât să fie restabilită echitatea între pensionarii din aceste categorii, indiferent de momentul în care aceştia au ieşit la pensie.

Sănătatea, domeniu prioritar în viziunea noastră de guvernare, a beneficiat de o suplimentare consistentă de 891 de milioane de lei, cea mai mare parte din această sumă fiind alocată pentru achiziţia de echipamente medicale.

Din acest surplus, vom achiziţiona 300 de incubatoare pentru maternităţi, 300 de aparate de testare auditivă pentru nou născuţi şi alte echipamente pentru mame şi copii.

Am alocat de asemenea sumele necesare pentru derularea proiectului în care colaborăm cu Banca Mondială pentru achiziţia de echipamente pentru unităţile de urgenţă, aparate de rezonanţă magnetică şi computere tomograf, dar şi screeninguri pentru depistarea precoce a cancerului. Am alocat de asemenea sume suplimentare pentru programele de sănătate publică şi pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă.

Pentru educaţie, al doilea domeniu prioritar din programul de guvernare, am repartizat o sumă suplimentară de 178 milioane lei. Aceşti bani vor fi utilizaţi pentru plata burselor, elevilor şi studenţilor, dar şi pentru investiţii în unităţile de învăţământ.De asemenea, pentru universităţi s-au alocat bani pentru construcţii unei aule şi a unei săli de conferinţe la Universitatea Politehnică Bucureşti, finalizarea Corpului C de la Universitatea Valahia de la Târgovişte, precum şi finalizarea sediului central al Universităţii din Piteşti.

În domeniul agriculturii, unde am inclus şi Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară, am alocat o sumă suplimentară de 185 de milioane de lei. Subliniez, însă, că am prevăzut în buget o sumă de peste 110 milioane de lei pentru combaterea şi eradicarea pestei porcine. Aceşti bani vor fi folosiţi inclusiv pentru despăgubirea fermierilor.

Am prevăzut de asemenea sumele necesare pentru plata motorinei utilizate la lucrările agricole. De asemenea, vom începe investiţiile la 37 de staţii de pompare necesare pentru extinderea suprafeţelor agricole irigate. O sumă consistentă a fost repartizată autorităţilor locale. Avem aici o sumă suplimentară de 1,1 miliarde lei pentru menţinerea veniturilor comunităţilor locale, cel puţin la nivelul anului 2017 şi pentru asigurarea sumelor necesare privind hrana elevilor. La aceştia se adaugă alte 300 de milioane de lei destinaţi investiţiilor prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, mă refer la PNDL 1 şi PNDL 2, bani care vor fi alocaţi comunităţilor locale prin Ministerul Dezvoltării, în special pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare şi pentru reabilitarea drumurilor judeţene şi comunale.

Pentru prima dată în ultimii patru ani, Transporturile vor primi bani în plus la rectificarea bugetară. Sumele suplimentare sunt destinate susţinerii proiectelor de investiţii din domeniul infrastructurii de transport, dar şi pentru achiziţia unui simulator de zbor pentru Şcoala de Aviaţie.

Se asigură sumele necesare pentru finalizarea modernizării DN 18 pe segmentul Baia Mare – Sighetu Marmaţiei – Iacobeni. De asemenea, vom aloca sumele necesare pentru finalizarea reabilitării podului Agigea – Constanţa, pentru construcţia unui pod peste râul Vedea şi pentru începerea unei lucrări complexe de cale ferată între Râmnicu Vâlcea şi Vâlcele, lucrare care trenează de peste 15 ani. Tot în domeniul investiţiilor, am alocat în buget 21 de milioane lei pentru pregătirea a 21 de proiecte de investiţii prin parteneriat public – privat în infrastructura de transport, în sănătate, agricultură şi turism. La Ministerul de Interne am alocat o sumă suplimentară de 366 milioane de lei pentru achiziţia de echipamente şi mijloace de intervenţie şi de mobilitate terestră pentru Jandarmerie şi Poliţie, dar şi pentru asigurarea salariilor pentru aproape 8.000 de noi posturi de agenţi şi subofiţeri. Avem o suplimentare importantă de fonduri în programul „Rabla”, privind acordarea a încă 30.000 de tichete pentru achiziţia de autoturisme, astfel vom ajunge la 50.000 de tichete alocate în acest an programului „Rabla”, dublu faţă de anul 2017.

Totodată, demarăm un program pentru înnoirea aparaturii electrocasnice pentru a încuraja achiziţia de aparate performante cu consum redus de energie. Am asigurat resursele financiare pentru toate schemele de ajutor de stat adoptate de către guvern, destinate populaţiei şi mediului de afaceri. Aici a fost repartizată o sumă suplimentară de 250 milioane de lei pentru susţinerea schemei de ajutor de stat privind investiţiile mai mari de trei milioane euro pentru programul „Investeşte în tine”, privind acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru români, dar şi pentru restituirea accizei la motorină pentru transportatori.

Vom prevedea, de asemenea, la această rectificare, credite de angajament în valoare de 1,8 miliarde lei pentru următoarele programe: programul Start-Up Nation, sesiunea a doua, ce se adresează tinerilor întreprinzători şi care prevede o finanţare de 200.000 lei pentru fiecare proiect de afaceri; programul pentru sprijinirea industriei cinematografice, care va demara la 1 septembrie, în acest an, şi care presupune un sprijin de până la 45% din valoarea costurilor de producţie a filmelor realizate în România.

Programul „gROwth”- investim în copii, investim în viitor, prin care vom acorda un sprijin de 50% din valoarea proiectului pentru construcţia în regim privat a 2.000 de creşe şi grădiniţe, inclusiv grădiniţe olimpice. Programul „gROwth” – investim în locuinţe de serviciu, prin care vom acorda un sprijin de 50% din valoarea proiectului pentru construirea de locuinţe de serviciu de către companii pentru proprii angajaţi. Programul „gROwth” rezidenţe 5 stele, prin care vom acorda acelaşi sprijin de 50% din valoarea proiectului pentru construcţia de rezidenţe de lux pentru persoanele vârstnice. Programul „gROwth” – Contul de economisire junior, prin care la fiecare 1.200 lei economisiţi de părinţi pentru copii, statul acordă un sprijin anual de 600 de lei. Programul de investiţii în zonele cu şomaj ridicat prin care vom sprijini dezvoltarea afacerilor în judeţele cu grad scăzut de ocupare. Se vor acorda granturi de peste 50% din valoarea investiţiei pentru întreprinzătorii care creează locuri de muncă bine plătite. Prin această rectificare la ANAF, am repartizat o sumă suplimentară de 278 milioane de lei pentru modernizarea sistemului informatic, achiziţia de echipamente pentru personalul vamal şi modernizarea punctelor vamale de la graniţa UE, respectiv pe frontiera cu Republica Moldova, Ucraina şi Serbia. Aşa cum am spus la început, au fost ministere sau instituţii unde am operat reduceri bugetare. Subliniez însă că astfel de reduceri au avut loc acolo unde am constatat un grad scăzut de utilizare a sumelor pe care respectivele ministere sau instituţii le aveau la dispoziţie. În această listă pe care v-o prezentăm sunt doar ordonatorii principali de credite cu rectificare negativă mai mare de zece milioane de lei.

Vă mulţumesc.