Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, cere ministrului transporturilor Sorin Grindeanu urgentarea procedurilor pentru atribuirea lotului Ploiești-Buzău din Autostrada A7 denumită Autostrada Moldovei și recuperarea întârzierilor pe acest tronson. Bălan i-a adresat o întrebare în acest senst ministrului Grindeanu. ”Care sunt motivele obiective pentru care lucrările pe loturile 1 și 2 ale Autostrăzii A7 (Ploiești-Buzău) sunt la stadii fizice de execuție de numai 10-15%? Se impune, în mod obiectiv, prelungirea termenelor de execuție? În ce mod, o eventuală a prelungire a termenelor de execuție afectează finanțarea europeană nerambursabilă?

Care este stadiul pregătirii atribuirii contractului de lucrări pentru singurul lot neatribuit din Autostrada A7 (lot 3 Ploiești-Buzău)? Care au fost motivele pentru care acest contract nu este încă neatribuit? Când anticipați că se va emite ordinul de începere a lucrărilor pentru acest lot de autostradă și care este termenul de execuție?”,a întrebat Bălan.

El a apreciat faptul că ministrul a mers personal pentru a verifica stadiul fizic de execuție a lucrărilor de construire la obiectivul de investiții Autostrada A7, Autostrada Moldovei, cel mai așteptat obiectiv de infrastructură din țară. ”De asemenea, este foarte util faptul că ați constatat că pe primele două loturi, între Ploiești și Buzău, ritmul lucrărilor înregistrează unele întârzieri determinate, fie de condițiile din teren, fie imputabile asocierilor de constructori. Mai mult decât atât, consider că este imperativ să se urgenteze procedurile pentru atribuiea lucrărilor și începerea lucrărilor pentru ultimul lot, porțiunea către Buzău. Obiectivul de investiții are o importanță strategică pentru întreaga zonă a Moldovei de aceea este necesar susținerea unui ritm adecvat al lucrărilor, pentru a beneficia de finanțarea europeană nerambursabilă”, a mai spus Ioan Bălan.