Deputatul PNL de Suceava,Ioan Bălan, îi solicită ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, să pună și el umărul alături de administrația județeană la aducerea de companii de transport aerian care opereze de pe Aeroportul Internațional ”Ștefan Cel Mare” din Suceava.

”Aveți în vedere ca, în perioada imediat următoare, să purtați negocieri și să invitați alte companii aeriene acreditate la nivelul Uniunii Europene să opereze zboruri din România, inclusiv de pe Aeroportului Internațional ”Ștefan Cel Mare”? Având în vedere informațiile pozitive privind relansarea economică a Companiei Tarom și luând în considerare oportunitățile financiare de care dispune România în prezent (fonduri rambursabile/nerabursabile), aveți în vedere să propuneți Comisiei Europene un plan de capitalizare și dezvoltare al companiei naționale, care să includă inclusiv achiziția de noi aeronave care să crească semnificativ capacitatea de operare, inclusiv din Suceava către destinații europene?”, l-a întrebat Bălan pe ministrul transporturilor, întrebări la care așteaptă răspuns în scris.

El a arătat că președintele Consiliului Județean Suceava a făcut și face eforturi uriașe pentru a susține investiții de cea mai bună calitate, pentru a asigura Aeroportului Internațional ”Ștefan Cel Mare” toate condițiile tehnice necesare pentru a putea opera curse internaționale regulate către majoritatea statelor europene, chiar și în condiții meteorologice dificile. ”Mai mult decât atât, grație negocierilor purtate de președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, mai multe companii aeriene au operaționalizat zboruri internaționale. Din păcate, compania care are și cea mai mare pondere a zborurilor pe aeroportul sucevean (compania WizzAir) întâmpină mai multe probleme operaționale la nivel european, motiv pentru care a decis reducerea semnificativă a operațiunilor și, începând cu 28 octombrie 2023, compania aeriană va închide baza de la Suceava. În acest context, este esențial pentru călătorii români, dar și pentru investițiile noi realizate în aeroport, ca alte companii să fie invitate să opereze de la Suceava, atât zboruri interne, cât, mai ales, zboruri către marile comunități de români din afara granițelor. Demersul nostru de la Suceava ar prinde și mai multă consistență printr-o cooperare cu Ministerul transporturilor și infrastructurii”, a explicat Bălan.