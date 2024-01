Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, i-a invitat ”în mod deosebit pe partenerii și colegii de la PSD Suceava” la mitingul anti-extremist programat să aibă loc duminică, 4 februarie, în centrul Sucevei, ”ca să ne unim forțele în fața minciunii și înșelătoriei care este curentul extremist”. Gheorghiu a ținut să remarce că la Suceava va fi prima adunare anti-extremism din România, dar și din Europa, cu excepția Germaniei.

”Evenimentele de duminica trecută au adus o multitudine de reacții. Am primit un număr covârșitor de mesaje de apreciere și susținere, pe lângă injuriile și calomniile unor indivizi total necunoscuți, care mi-au întărit convingerea că marea majoritate a sucevenilor este formată din oameni cu mult bun-simț, care nu suportă mitocănia, oameni muncitori și demni, care sunt mândri de aceste locuri și mândri de ceea ce împreună am construit în ultimii 12 ani. Este ca și cum ar veni la mine acasă un individ necunoscut să țipe că nu mai trebuie să îmi zugrăvesc casa cu vecinul priceput cu care am lucrat de o viață, ci cu un necunoscut, fără ustensile și recomandări, dar de care știe el sigur că voi fi mai mulțumit. Ne-am maturizat și am învățat că din schema CARITAS câștigă doar cei care o pun la cale. Acesta este extremismul: vă vinde iluzia rezolvării tuturor problemelor reale sau mai mult induse, cu scopul de a vă obține votul și de a ajunge în niște posturi pentru care nu au muncit, nu s-au pregătit și pentru care nici măcar respect nu au.

Extremiștii vociferează împotriva a tot ceea ce cu greu am reușit să realizăm ca țară și ca regiune: locul nostru în rândul Europei de vest, care vrem sau nu, este leagăn al civilizației, locul nostru în NATO, cea mai puternică asigurare în caz de agresiune, drept pentru care rușii au trimis armata de mercenari cu nume românești: Simion, Târziu, Șoșoacă etc. Aceștia toți, de 4 ani nu dorm, nu au viața personală sau un scop, altul decât acela de a vă face să credeți că România este într-o situație dezastruoasă și că, până la urmă, viața dumneavoastră, a alegătorilor, este groaznică. Bineînțeles, cu ei conducând instituțiile statului, toate problemele se vor rezolva ca prin miracol. Suntem mai înțelepți de atât! Repet, e CARITAS. Investiția în aceștia nu v-o recuperați niciodată. O lecție valoroasă pe care mi-au predat-o părinții încă de când eram mic este aceea că cel ce urlă mai tare are mintea și cinstea cea mai săracă. Prin urmare, duminică, 4 februarie, la Suceava va fi prima adunare anti-extremism din România, dar și din Europa, cu excepția Germaniei. Pentru că vrem să dăm exemplu de demnitate și drum european, dezvoltare și mândrie, coerență și profesionalism, țin să îi invit în mod deosebit pe partenerii și colegii de la PSD Suceava, să ne unim forțele în fața minciunii și înșelătoriei care este curentul extremist. Să ne mândrim cu realizările noastre, să arătăm că suntem o regiune dezvoltată și cu oameni inteligenți care muncesc pentru comunitate și viitor durabil. Pentru că, de fapt, asta înseamnă patriotism, să îți pui resursele în slujba comunității din care faci parte, să vorbești frumos de locul tău și să fii, în fiecare zi, mai bun”, a transmis Bogdan Gheorghiu.