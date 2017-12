Deputatul PSD de Suceava Ioan Cătălin Nechifor, vicepresedinte al Comisiei pentru Administratie Publica si Amenajarea Teritoriului şi membru al Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, intervine în disputa dintre PNL şi PSD pe marginea finanţării pârtiei de schi de la Câmpulung Moldovenesc.

Vă prezentăm comunicatul integral:

“Flizgău sau pospai? This is the question! Sau cum a inventat Flutur un nou concept turistic „pas ski” ! Mare cearta mare la Câmpulung Moldovenesc. PNL acuza PSD ca nu a decontat toate lucrările la pârtia de ski din Rarau și ca din cauza asta nu se va schia în iarna asta, PSD zice ca nu s-au transmis actele pentru decontare de către primărie la Ministerul Turismului și ca din cauza asta nu se va schia în iarna asta. Asa ca, sa lămurim chestiunea, pe pârtia din Rarau nu se va putea, deocamdată, din doua cauze principale: 1 nu prea e zapada (ca să vorbesc în dialect, e cel mult un pospai sau un flizgău de zăpadă) și 2 pârtia nu are operator desemnat de primărie pentru exploatare. Deci chiar dacă primăria ar trimite azi actele la București și Guvernul ar face mâine plata, tot aia e. Pe de alta parte, bunul simt al liberalilor din judet e sublim, sa stai numai cu mana întinsă la Guvern după bani, sa fi blocat cu buna știința orice posibilitate de continuare a lucrărilor la pârtie între 2012 și 2016, prin acționarea în instanță a firmei constructoare (acțiune pe care au retras-o în 2016 – fără o motivare), asta înseamnă să fii smecher (profit maxim, dupa ce s-au văzut cu sacii în căruță, s-au apucat de ceea ce știu ei mai bine și anume sa critice fără nicio logica) »