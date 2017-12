PNL Suceava consideră că din cauza actualei guvernări PSD-ALDE, anul acesta nu se va schia pe pârtia din Câmpulung Moldovenesc, de pe masivul Rarău. Liberalii suceveni au transmis, printr-un comunicat de presă, că în loc să facă demersuri pentru alocarea fondurilor pentru finalizarea acestei investiții, marea preocupare a celor de la PSD Suceava este, de o bună bucată de timp, trimiterea de comunicate, „indignați fiind de apelurile lui Gheorghe Flutur de a se asigura finanțare pentru județul Suceava”.

„Nu credem ca asta așteaptă comunitățile locale, județul, de la cei care astăzi fac parte din coaliția de guvernare. Dar probabil că mai mult nu pot sau nu vor. În loc să facă ce trebuie pentru acest județ, fie în grupul PSD, fie în comisii sau în plenul Parlamentului, avem imaginea a doi deputați PSD care stau în banca lor, scriind comunicate după dictare.

În aceste zile trebuie să acopere o mare mizerie, bugetul dezastros pentru județul Suceava și pentru toate Regiunea Nord-Est. Cum este posibil ca la Transporturi aceasta regiune sa aibă un buget de peste 10 ori mai mic decât regiuni din sud sau centru? Culmea, chiar regiuni ale liderilor naționali PSD. Și ce fac ai noștri parlamentari PSD în timp ce guvernarea ne-a lăsat la coada cozilor și ne condamna la izolare? Trimit comunicate în loc să se ocupe în aceste zile de promovarea și susținerea unor amendamente”, se precizează în comunicatul liberalilor suceveni. PNL Suceava a mai transmis că pentru anul 2018 județul este lăsat fără fonduri, însă PSD scrie cu totul altceva în comunicatele de presă pe care le transmite. „Ne întrebăm, cu îngrijorare, unde sunt banii pentru centura Sucevei și pentru centura Rădăuți? Unde sunt banii pentru Drumul expres Siret – Suceava – Pașcani și pentru Autostrada Iași-Tg Mureș? Unde sunt banii pentru reabilitarea Vămii Siret? Dar pentru polivalenta din municipiul Suceava? Unde sunt banii pentru decontările la Utilități și Mediu? În bugetul acestui guvern, pentru anul 2018, acești bani nu sunt. Noi am făcut și amendamente la Proiectul Legii Bugetului pe 2018 pentru a fi incluse la finanțare obiectivele de mai sus. Voi ce faceți?

În loc sa fiți de partea sucevenilor, de a căror voturi va folosiți, trimiteți cate un comunicat, mai mult ca replică și indignați fiind de demersurile lui Gheorghe Flutur pentru obținerea de fonduri pentru județ”, se mai arată în comunicatul transmis de PNL Suceava.

Liberalii subliniază că ultima ”ispravă” a celor de la PSD este un comunicat referitor la pârtia de schi de pe Rarău. „Este ceva ce seamăna izbitor cu abordările privind centura Sucevei. Doar vorbe goale, neadevăruri.

Trebuia sa se schieze în acest an pe pârtia de pe Rarău! Un lucru este însă foarte sigur și-l poate vedea și orice pesedist: nici în acest an nu se va putea schia pe pârtia de la Câmpulung Moldovenesc. Iar cauza este cea pe care a spus-o și Gheorghe Flutur: sunt plăți restante, la lucrările executate, de 2,4 milioane de lei. Neavând acești bani, constructorii nu pot aduce o serie de subansambluri sau echipamente și astfel pârtia nu poate fi omologata în acest an. Aceasta este realitatea, pe care sucevenii trebuie să o știe”, mai spune sursa citată.

PNL Suceava arată că pârtia de schi de pe Masivul Rarău a primit finanțare de 10 milioane Euro în timpul primului mandat a lui Gheorghe Flutur de președinte al CJ Suceava. „Apoi a venit guvernarea PSD în care nu s-a mai finanțat nimic. În 2016, Guvernul Cioloș aloca 4 milioane de Euro. Acum ar trebui sa se deblocheze cei 2,4 milioane de lei necesari pentru finalizarea pârtiei.

Ar mai fi nevoie de finanțat 5% din total! Cat de mult seamănă aceasta situație cu cea de la centura Sucevei!

Așadar, domnilor de la PSD, credem ca reacțiile responsabile a celor din coaliția de guvernare trebuie să însemne demersuri pentru deblocarea finanțării acestor obiective indispensabile județului.

Mai aveți timp și puteți face acest lucru la votul în plen al Legii Bugetului pe 2018. Altfel, asa cum v-ați obișnuit și vă complaceți deja, veți mai trimite un comunicat! Temerile și îngrijorările noastre sunt îndreptățite și prin faptul că însuși un parlamentar sucevean al coaliției de guvernare PSD-ALDE, vicepreședinte al Comisiei de transporturi, a votat împotriva bugetului alocat de Guvern pentru Ministerul Transporturilor”, se spune în comunicatul PNL Suceava.

