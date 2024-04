Deputatul PSD Gheorghe Șoldan, care candidează pentru președinția Consiliului Județean a acuzat intimidări din partea PNL la lansarea candidatului PSD pentru Primăria Dorna Arini, Marius Haja. „Să trimiți angajați din primărie să filmeze întâlnirea adversarilor politici, pentru intimidarea atât a candidaților, cât și a celor care îi susțin, mi se pare inadmisibil.

Incidentul a avut loc duminică după-amiază la Dorna Arini, la lansarea candidatului PSD pentru funcția de primar, Marius Haja. Eram filmați de pe balconul căminului cultural de doi angajați ai primăriei. Când am luat microfonul și am început să le vorbesc oamenilor prezenți despre necesitatea de a lua atitudine împotriva acestor abuzuri de putere, cameramanii de ocazie au dispărut.

Dacă Gheorghe Flutur e curios și își trimite oamenii să vadă ce se întâmplă la întâlnirile PSD-ului, îi dau eu înregistrarea de la Dorna Arini.

Îi îndemn pe locuitorii din comună să sancționeze la vot astfel de gesturi incalificabile și să îl susțină pe candidatul nostru, Marius Haja. Marius e în echipa mea, echipă alături de care vreau să dezvolt Țara Dornelor și județul Suceava”, a transmis Gheorghe Șoldan.