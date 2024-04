Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, și-a depus oficial candidatura pentru un nou mandat. Totodată el a depus și lista de consilieri loccali ai PNL Câmpulung Moldovenesc. ”Cu 29 de proiecte în curs de implementare finanțate prin PNRR, POR, POIM, Programul ”Anghel Saligny, Compania Națională de Investiții, etc. am demonstrat că împreună putem transforma viziunea noastră în realitate. Aceste proiecte in valoare totală de aproximativ 100 de milioane de euro sunt importante pentru infrastructura, educația și sănătatea orașului nostru. Candidatura mea este o continuare a angajamentului meu față de voi, locuitorii acestui oraș minunat. Împreună, putem să construim un viitor și mai bun pentru Câmpulung Moldovenesc. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a servi din nou interesele municipiului Câmpulung Moldovenesc”, a transmis Mihăiță Negură.