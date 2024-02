Roman finalist la GoodreadsChoice Awards 2023 șiInstant #1 New York Times BESTSELLER

Editura Librex anunță lansarea uneia dintre cele mai așteptate cărți ale acestui an – „Asistenta Maleficului”, de Hannah Nicole Maehrer, un roman care are la bază seria virală de pe TikTok. Onceupon a time întâlnește The Office într-o poveste amuzantă despre asistenta optimistă a unui răufăcător și idila neașteptată dintre ei.

Romanul este dedicat pasionaților de povești care explorează latura întunecată a personajelor și adoră să se lase prinși în intrigile răului. Cartea aduce cititorii într-o lume plină de nuanțe complexe, în care frontierele dintre bine și rău se estompează, iar personajele își descoperă laturi inedite. Prin ochii asistentei personajului negativ, cititorii sunt invitați să pătrundă în culisele acțiunilor care definesc clasicele povești de tipul „bun vs. rău”.

SE CAUTĂ ASISTENT: Răufăcător notoriu, de rang înalt, caută asistent loial și echilibrat pentru sarcini de birou nespecificate, care să sprijine personalul pentru haos, teroare și alte Lucruri Întunecate în General. Discreția este esențială. Beneficii excelente.

Cu o familie de întreținut, statutul profesional al lui Evie Sage nu este doar important, este vital. Așa că, atunci când un incident cu infamul Malefic din Rennedawn îi aduce o ofertă de muncă – evident, ea acceptă. Niciun job nu este perfect, desigur, dar cu atât mai mult atunci când dezvolți o atracție pentru înfricoșătorul, temperamentalul și extrem de atrăgătorul tău șef. Evie, trebuie să reziști farmecului Maleficului!

Dar, chiar când începe să se simtă în largul ei printre capetele tăiate suspendate de tavan și să nu mai tresară atunci când calcă pe vreun glob ocular rătăcit, Evie bănuiește că este ceva foarte putred la mijloc… și nu doar în sensul propriu. Pentru că ceva suspect se întâmplă în regatul Rennedawn și cineva vrea să îl doboare pe Malefic – și întregul său imperiu nefast. Acum, Evie trebuie nu doar să se abțină de la a saliva după șeful ei, dar și să descopere exact cine îi sabotează acestuia munca… și să se asigure că va plăti. La urma urmei, un job bun e greu de găsit.

În romanul captivant „Asistenta Maleficului”, talentata scriitoare Hannah Nicole Maehrer reușește să ofere o perspectivă inovatoare asupra poveștilor tradiționale, aducând în prim-plan personajul adesea uitat, dar intrigant, al asistentei răufăcătorului. Protagonistul devine astfel nu doar observator, ci și jucător în jocul complex al intrigilor și alianțelor.

Pe parcursul cărții, cititorii vor fi captivați de evoluția personajelor și de cum acestea navighează prin dileme morale și provocări neașteptate. Stilul narativ fluent, plin de detalii și umor al autoarei contribuie la crearea unei atmosfere captivante, în care cititorii vor simți pulsul acțiunii la fiecare pagină.

„Asistenta Maleficului ” este mult mai mult decât o simplă incursiune în lumea ficțiunii, este o călătorie fascinantă care te face să te întrebi dacă există cu adevărat o linie clară între eroi și antieroi. O lectură obligatorie pentru toți cei care apreciază povestirile provocatoare și caracterizările complexe.

„Asistenta Maleficului „, o aventură literară inedită este disponibilă în ediție limitată (cu margini roșii), pe Librex.ro, în limita stocului disponibil.

