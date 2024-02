În data de 28 martie 2024, se va deschide o fereastră către curajul și dorința tinerilor elevi din liceele tehnologice de a face schimbări în propria lor viață și în societate. Acest moment va fi marcat de lansarea unui film manifest „Ce ai făcut la școală?”, o inițiativă curajoasă a Asociației GO-AHEAD, sub îndrumarea regizorului Tedy Necula. Este o poveste despre nevoia tinerilor de a beneficia de programe de dezvoltare personală și consiliere, despre nevoia acestora de a fi ascultați, înțeleși și validați.

Documentarul surprinde experiențele reale ale elevilor din liceele tehnologice, tineri care se luptă să își găsească locul în lume, deseori înfruntând provocări dificile pentru vârsta la care se află, câteodată în tăcere și singurătate. Dar acum, ei au ales să își facă cunoscută vocea, să își împărtășească povestea, să își arate vulnerabilitatea într-un efort de a-și face nevoile auzite.

Proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, este un pas hotărât către schimbare. Această inițiativă aduce împreună sute de elevi din diverse medii sociale, oferindu-le un spațiu sigur și de susținere în care să își exploreze visurile și să își dezvolte planuri concrete pentru viitor.

Atelierele Affirmative Art, ghidate de experții din partea Art for Change Foundation, au reprezentat o oportunitate pentru acești tineri de a-și vizualiza viitorul ideal, de a identifica resursele pe care le au la îndemână și de a stabili pașii concreți către realizarea visurilor lor. În orașele București, Buftea, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Petroșani, Corbu (jud. Harghita), și Luncăvița, elevii și-au exprimat cu sinceritate aspirațiile și au călcat cu încredere pe calea spre autocunoaștere și împlinire personală.

Misiunea Asociației GO-AHEAD este una profundă: să integreze dezvoltarea socio-emoțională și consilierea în procesul educațional din România. Astfel, calitatea actului educațional crește, iar incluziunea socială și șansele egale la educație devin realitate pentru fiecare elev.

Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM este o demonstrație a curajului și angajamentului tinerilor și al cadrelor didactice de a construi un mediu în care fiecare elev are șansa să crească un om echilibrat. Este un loc unde optimismul și dorința de schimbare devin palpabile. Aici, fiecare participant a găsit puterea de a ieși din zona de confort și de a-și urma cu încredere visurile.

„Mi-a făcut mare plăcere să particip la Atelierul Affirmative Art și să învăț cum să ne canalizăm pe noi. Avem multe activități la școală și ne pregătim pentru BAC, dar e frumos să mergem mai departe și să visăm despre cum ne vedem viața mai departe.”, mărturisește Ana-Maria, elevă în clasa a 12-a.

În final, Conferința de Dezvoltare Personală și lansarea documentarului „Ce-ai făcut la școală?” referitor la nevoia tinerilor de dezvoltare personală și consiliere din cadrul proeictului GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! reprezintă o invitație către întreaga societate de a asculta și de a susține tinerii în drumul lor către autenticitate și împlinire.

Filmul va putea fi vizionat începând cu luna aprilie în cinematografele din orașele: București, Alba Iulia, Craiova, Vaslui, Cluj, Constanța, Brașov, Timișoara, Ploiești, Iași, Gura Humorului. De asemenea, filmul va fi vizionat și de către elevii din 35 de licee din București și jud. Ilfov, Dâmbovița, Tulcea, Vâlcea, Bacău, Harghita, Satu Mare, Hunedoara, Ialomița, Suceava, Neamț.

Teaser-ul filmului documentar poate fi vizionat aici – https://www.youtube.com/watch?v=Z3VytjAyNjc.

Haideți să oferim tinerilor sprijinul de care au nevoie pentru a deveni lideri ai schimbării și ai progresului.

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală înființată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO-AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Mai multe informatii despre proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! poți să găsești accesând https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.