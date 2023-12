Centrala termică pe biomasă a Sucevei gestionată de firma Bioenergy va folosi în viitorul apropiat pentru producerea de energie termică deșeurile produse de municipalitate. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a precizat că a avut o discuție pe această temă cu acționariatul din Austria al producătorului sucevean de energie termică. Lungu a menționat că această soluție tehnică va fi aplicată după ce municipiul Suceava va putea gestiona de sine stătător deșeurile pe care le produce în prezent fiind cooptat în sistemul integrat de management al deșeurilor iar deșerile sunt transportate la depozitul de la Moara. ”Am discutat ca perspectivă să ardem deșeurile municipale pentru a produce energie termică la societatea de termoficare din Suceava să venim și cu alte surse de combustibil în afară de biomasă. Am avut o discuție cu specialiștii din partea acționariatului din Austria să luăm în considerare această soluțuie și să facă modificările necesare, să monteze noi arzătoare pentru deșeuri la centrala termică. Nu este o treabă simplă. Problemele mai mari care se ridică sunt pe linie de mediu unde o să fie nevoie de niște filtre mai speciale. Am stabilit în principiu să facem acest lucru. Într-un an, doi sau trei ani când se va umple groapa de la Moara și când vom putea gestiona independent deșeurile municipale să le ardem cum fac și alte orașe din Occident să putem face energie termică”, a explicat Lungu.

